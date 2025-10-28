Der gefährliche Hurrikan «Melissa» hat nach dem Auftreffen auf Land über Jamaika an Kraft verloren und ist nun ein Hurrikan der Kategorie 3.

Als solcher trifft er nun auf Kuba. Das Land hat vorsorglich 700'000 Menschen evakuiert.

«Melissa» fegte zuvor als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit Windböen von 295 km/h über Jamaika.

Angesichts der schweren Schäden hat Jamaikas Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet erklärt.

Auf Jamaika bestehe weiterhin Lebensgefahr, warnte das das US-Hurrikanzentrum NHC. Die Menschen sollten ihre Häuser nicht verlassen. Die Regierung warnte vor «katastrophalen Schäden» bei Sturmfluten, Überschwemmungen und Erdrutschen. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Dächer abgedeckt wurden, Bäume umstürzten und Strassen überflutet wurden.

Rund 6000 Menschen haben Schutz in 382 Notunterkünften gesucht. Die Regierung rechnete damit, dass über 50'000 Menschen wegen der Schäden durch den Wirbelsturm vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen.

Wo der Sturm auf Land getroffen sei, habe er ein verheerendes Bild hinterlassen. Das sagte der jamaikanische Premierminister Andrew Holness dem US-Sender CNN. Bisher sei bekannt, dass es erhebliche Schäden an Häusern gebe. Auch Spitäler seien beschädigt, so der Premierminister.

Kuba evakuiert 700'000 Menschen – auch die Bahamas rüsten sich Box aufklappen Box zuklappen Nachdem der Hurrikan über Jamaika hinweggefegt ist, trifft «Melissa» nun auf Kuba. Laut dem kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel wurden mehr als 700'000 Personen vorsorglich evakuiert. Wettervorhersagen zufolge könnte der Hurrikan der Kategorie 3 in Santiago de Cuba und den umliegenden Gebieten katastrophale Schäden hinterlassen. Eine Hurrikanwarnung gilt für die Provinzen Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin und Las Tunas. Auch für Teile der Bahamas, die der Hurrikan am Mittwoch erreichen soll, galt eine Hurrikanwarnung. Die Behörden bereiteten sich darauf vor, Tausende Menschen aus den besonders gefährdeten Regionen in Sicherheit zu bringen.

Bislang gebe es keine Berichte zu Todesopfern, so Holness. Er rechne aber damit.

Sturmfluten, Überschwemmungen und Erdrutsche erwartet

Das Hurrikanzentrum rechnete mit «katastrophalen Sturzfluten», Erdrutschen und bis zu vier Meter hohen Sturmfluten an der Südküste des Landes.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Mit einer Geschwindigkeit von 295 Kilometern pro Stunde ist der Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land getroffen. Bildquelle: KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer. 1 / 11 Legende: Mit einer Geschwindigkeit von 295 Kilometern pro Stunde ist der Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land getroffen. KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer

Bild 2 von 11. In Kingston hat «Melissa» Strassen überflutet. Bildquelle: Keytone/Rudolf Brown. 2 / 11 Legende: In Kingston hat «Melissa» Strassen überflutet. Keytone/Rudolf Brown

Bild 3 von 11. «Melissa» ist einer der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik aufgetreten sind. . Bildquelle: Keystone/ Matias Delacroix. 3 / 11 Legende: «Melissa» ist einer der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik aufgetreten sind. Keystone/ Matias Delacroix

Bild 4 von 11. Es werden Überschwemmungen, Sturmfluten und Erdrutsche erwartet. Bildquelle: Keystone/ Matias Delacroix. 4 / 11 Legende: Es werden Überschwemmungen, Sturmfluten und Erdrutsche erwartet. Keystone/ Matias Delacroix

Bild 5 von 11. Für die Menschen in Jamaika ist die Lage lebensbedrohlich. Bildquelle: KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer. 5 / 11 Legende: Für die Menschen in Jamaika ist die Lage lebensbedrohlich. KEYSTONE / XINHUA / Jamaica Observer

Bild 6 von 11. Die Menschen in Jamaika suchen vor dem Hurrikan Schutz, wie hier in einer Schule. Bildquelle: AP Photo / Matias Delacroix. 6 / 11 Legende: Die Menschen in Jamaika suchen vor dem Hurrikan Schutz, wie hier in einer Schule. AP Photo / Matias Delacroix

Bild 7 von 11. Vor dem Eintreffen von «Melissa» umhüllten Angestellte einer Tankstelle in der Hauptstadt Kingston die Zapfsäulen mit Plastik. Bildquelle: AP Photo / Matias Delacroix. 7 / 11 Legende: Vor dem Eintreffen von «Melissa» umhüllten Angestellte einer Tankstelle in der Hauptstadt Kingston die Zapfsäulen mit Plastik. AP Photo / Matias Delacroix

Bild 8 von 11. Andere Ladenbesitzerinnen und -besitzer versuchen, mit Holzplatten die Fenster zu schützen. Bildquelle: EPA / RUDOLPH BROWN. 8 / 11 Legende: Andere Ladenbesitzerinnen und -besitzer versuchen, mit Holzplatten die Fenster zu schützen. EPA / RUDOLPH BROWN

Bild 9 von 11. Schon die ersten Vorläufer von Hurrikan «Melissa» hinterliessen in Kingston zahlreiche Schäden. Bildquelle: REUTERS / Octavio Jones. 9 / 11 Legende: Schon die ersten Vorläufer von Hurrikan «Melissa» hinterliessen in Kingston zahlreiche Schäden. REUTERS / Octavio Jones

Bild 10 von 11. Die starken Winde sorgen in der Hauptstadt am Nachmittag für erste umgeknickte Bäume. Bildquelle: EPA/Rudolph Brown. 10 / 11 Legende: Die starken Winde sorgen in der Hauptstadt am Nachmittag für erste umgeknickte Bäume. EPA/Rudolph Brown

Bild 11 von 11. Hurrikan «Melissa», der vor Jamaika (nördlich des Hurrikan-Auges) derzeit wütet, hat die höchste Stufe 5 und ist dieses Jahr der global stärkste Sturm, wie CNN berichtete. Bildquelle: CIRA/NOAA. 11 / 11 Legende: Hurrikan «Melissa», der vor Jamaika (nördlich des Hurrikan-Auges) derzeit wütet, hat die höchste Stufe 5 und ist dieses Jahr der global stärkste Sturm, wie CNN berichtete. CIRA/NOAA Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Für mehrere Ortschaften in den besonders gefährdeten Küstengebieten galten Evakuierungsanordnungen.

Reservisten für Katastropheneinsatz einberufen

Die Streitkräfte beriefen neben den regulären Soldaten auch Reservisten zum Dienst ein, um bei Rettungsarbeiten zu helfen, wie die Zeitung «The Gleaner» berichtete. «Unsere Truppen, einschliesslich der Reserve, werden vor Ort sein, um Hilfsmassnahmen zu unterstützen, Gemeinden zu schützen und wichtige Versorgungsleistungen so schnell wie möglich wiederherzustellen», sagte der amtierende Militärchef O'Neil Bogle.

«Hurricane Hunters» fliegen ins Auge von «Melissa»

Schon vor der Ankunft des Hurrikans waren mehr als 240'000 Haushalte ohne Strom – rund 35 Prozent aller Kundinnen und Kunden der Jamaica Public Service Company. Verantwortlich dafür waren umgestürzte Stromleitungen und Schäden an der Infrastruktur durch starke Winde. In den am stärksten betroffenen Gebieten im Südwesten des Landes wie Saint Elizabeth und Manchester waren sogar 75 Prozent der Kunden von der Stromversorgung abgeschnitten, wie der Stromanbieter mitteilte.

Bereits mehrere Tote

Bereits vor Erreichen Jamaikas sorgte «Melissa» für Tote: In Haiti und der Dominikanischen Republik kamen nach heftigen Regenfällen mindestens vier Menschen ums Leben. In Jamaika wurden bei den Vorbereitungen auf den Sturm nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Menschen bei Unglücken beim Fällen von Bäumen getötet.

«Melissa» hatte sich in den vergangenen Tagen über der Karibik zu einem extrem gefährlichen Hurrikan entwickelt. Sein Zentrum bewegte sich zuletzt mit nur rund sieben Kilometern pro Stunde vorwärts. Langsam ziehende Hurrikans gelten als besonders zerstörerisch, weil sie länger über einer Region verweilen.