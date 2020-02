Die Kreuzfahrtreedereien verschärfen die Massnahmen, um zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet. Laut dem internationalen Kreuzfahrt-Verband in Hamburg dürfen Passagiere und Besatzungsmitglieder nicht mehr auf Kreuzfahrtschiffe, wenn sie in den letzten 14 Tagen in China waren. Etliche Kreuzfahrten nach China wurden umdisponiert oder gestrichen.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen an Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes im japanischen Yokohama stieg derweil von 3 auf 64. Das teilte das japanische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Eine Person befinde sich in einem kritischen Zustand. Neben den bisher bekannten Fällen seien zwei Amerikaner und ein Chinese positiv getestet und in Spitäler gebracht worden. Die Quarantäne der «Diamond Princess» mit rund 3700 Passagieren und Crew-Mitgliedern gilt laut japanischen Behörden vorläufig bis 19. Februar.