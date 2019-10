Mit der Abstimmung im Repräsentantenhaus wurde entschieden, dass die Anhörungen fortan live im Fernsehen übertragen werden. Die Demokraten wollen die Amerikaner damit direkt erreichen. Dahinter steckt, dass die Demokraten sich an diesem Punkt sicher sind, ein Amtsenthebungsverfahren einleiten zu können. Sie glauben, sie haben in den letzten Wochen genügend Beweise und Zeugenaussagen sammeln können, die belegen, dass Donald Trump des Amtes enthoben werden soll und auch kann.

Die Republikaner sehen das natürlich anders. Sie sprechen von «Soviet Style Proceedings», also einem autoritären Vorgehen wie in der Sowjetunion. Das passt zu Ihrem wiederholten Vorwurf, die Demokraten seien auf einem sozialistischen Kurs.

Was heraussticht, ist, dass die Demokraten die Oberhand in diesem Verfahren haben werden. Egal was die Republikaner, also die politische Minderheit im Kongress, beantragen: Es muss von den Demokraten abgesegnet werden. Das reicht vom Einreichen von Beweisen bis hin zu möglichen Zeugenaussagen. Ein fairer, demokratischer Prozess ist das nicht unbedingt, aber es ist wohl Standard bei dieser Art von Verfahren. Ähnlich lief es auch schon beim Verfahren gegen Bill Clinton in den 90er Jahren ab.