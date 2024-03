Legende: Eine Hauswand mit antisemitischen Sprayereien in Paris im vergangenen Oktober (31.10.23) IMAGO / Le Pictorium

Gemäss Experten tut Frankreich in Europa mitunter am meisten in der Bekämpfung von russischer Desinformation.

Paris hat mit Viginum eine der wenigen staatlichen Analysedienste in Europa geschaffen, die digitale Einflussnahme aufspürt und bekämpft. Die Behörde in Paris entdeckt immer wieder Aktionen russischer Desinformation im Netz.

Vergangenen Herbst etwa tauchten in Paris plötzlich antisemitische Graffitis an Häuserwänden auf. Schnell machten in den sozialen Medien Vorwürfe die Runde, wonach muslimische Täter dafür verantwortlich seien.

Die Sicherheitsdienste beschuldigten Moskau. Die Expertinnen und Experten von Viginium zeichneten nach, wie Fotos systematisch im Internet verbreitet wurden. Das Ziel: Ein kontroverses Thema mit Falschinformationen befeuern. Vor kurzem deckten die Expertinnen und Experten auch prorussische Kriegspropaganda in mehreren Ländern auf.

Die Einheit in Paris hat 30 Agentinnen und Agenten. Und diese seien auch dringend nötig, erklärte die Behörde gegenüber SRF. In der Zentrale spricht man von einer Steigerung von 40 Prozent der Desinformationsangriffe im Vergleich zum Vorjahr.