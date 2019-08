Frontex-Sprecher Krzysztof Borowski nimmt im Politmagazin Stellung zu den schweren Vorwürfen: «Wir haben einen speziellen Mechanismus, wie uns Beamte auf sowas hinweisen können. Dann treten wir mit dem Staat in Kontakt, um die Situation zu diskutieren. Wir informieren sie, was los ist und haben dann eigene Wege, damit umzugehen. Es hat Konsequenzen, potenzielle Konsequenzen. Am Ende können wir die Operation beenden, wenn nötig.»

Wie Borowski bestätigt, hat Frontex diese Möglichkeit allerdings bisher noch nie genutzt. Von den angesprochenen Vorfällen habe er keine Kenntnis. Jede Verletzung von Menschenrechten sähen er und Frontex mit grosser Sorge.