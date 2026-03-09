 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Israelische Bilanz: Tausende Angriffe in Iran und Libanon

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Parmelin: Momentan keine Knappheit von Öl in der Schweiz
  • Israel meldet Tausende Luftangriffe auf Iran und Libanon
  • Italien dementiert Verhandlungen mit Iran zu Hormus-Durchfahrten
  • Ministerium: Über 700 Tote nach Angriffen im Libanon
  • Merz fordert Strategie zur Beendigung des Iran-Kriegs
  • Noch stecken rund 1750 Schweizer Reisende im Nahen Osten fest
  • Schweiz stuft Konflikt zwischen USA und Iran als Krieg ein
  • Israel ruft Libanons Bürger zu Hisbollah-Entwaffnung auf
  • Trump: Putin hilft Iran vielleicht ein bisschen
  • US-Militär: Sechs Besatzungsmitglieder nach Flugzeugabsturz tot

10v10, 11.3.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)