- Nach Angaben der israelischen Streitkräfte haben sie bislang 7600 Ziele im Iran und weitere 1100 im Libanon angegriffen.
- Beim Absturz eines Tankflugzeugs der US-Streitkräfte im Westen des Iraks sind sechs Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen.
- Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine grossangelegte Angriffswelle auf Teheran gestartet.
- Ein französischer Soldat ist bei einem Drohnenangriff im Irak getötet worden.
Themen in diesem Newsticker
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