Iran-Krieg Steigende Ölpreise: Schweizer Börse eröffnet mit massivem Verlust

  • Israel greift südliche Vororte von Beirut an
  • USA befehlen Botschaftsmitarbeitern, Saudi-Arabien zu verlassen
  • Wegen Ölpreisen: massive Verluste an Schweizer Börse
  • Human Rights Watch wirft Israel Einsatz von Weissphosphor vor
  • Israel: Iran setzt bei Angriff erneut Streumunition ein
  • Iran: Benzin in Teheran rationiert nach Angriffen auf Öldepots
  • Türkei: Sechs F-16-Jets nach Nordzypern entsandt
  • Bericht: G7 plant Sitzung zur Freigabe von Ölreserven
  • Israel: erneute Angriffe auf Einrichtungen der iranischen Führung
  • Saudi-Arabien verurteilt iranische Angriffe scharf

Tagesschau, 7.3.2026, 19:30 Uhr

