- Der Ölpreis ist infolge des Iran-Krieges das erste Mal seit Jahren auf über 100 US-Dollar gestiegen. In Ostasien brachen in der Folge die Börsen ein.
- Der sogenannte Expertenrat im Iran hat Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, zum neuen obersten Führer im Iran ernannt.
- Erstmals seit Beginn des Kriegs ist es in Saudi-Arabien infolge eines Angriffs zu Todesfällen gekommen. Gemäss den saudischen Behörden kamen zwei Menschen ums Leben.
- Die Angriffe in der Golfregion gehen derweil weiter. Augenzeugen berichten etwa in Abu Dhabi von Explosionen.
Themen in diesem Newsticker
- Israel greift südliche Vororte von Beirut an
- USA befehlen Botschaftsmitarbeitern, Saudi-Arabien zu verlassen
- Wegen Ölpreisen: massive Verluste an Schweizer Börse
- Human Rights Watch wirft Israel Einsatz von Weissphosphor vor
- Israel: Iran setzt bei Angriff erneut Streumunition ein
- Iran: Benzin in Teheran rationiert nach Angriffen auf Öldepots
- Türkei: Sechs F-16-Jets nach Nordzypern entsandt
- Bericht: G7 plant Sitzung zur Freigabe von Ölreserven
- Israel: erneute Angriffe auf Einrichtungen der iranischen Führung
- Saudi-Arabien verurteilt iranische Angriffe scharf