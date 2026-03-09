- Trotz des Kriegs im Iran hat US-Präsident Donald Trump Ölkonzerne zur Durchfahrt der Strasse von Hormus ermutigt.
- Bei rund der Hälfte aller auf Israel abgefeuerten Raketen hat der Iran israelischen Angaben zufolge die international weitgehend geächtete Streumunition eingesetzt.
- Die Schweiz schliesst vorübergehend ihre Botschaft im Iran. Sobald es die Lage erlaube, würden die Mitarbeitenden nach Teheran zurückkehren.
- Die Zahl der Schweizer Reisenden, die nach der US-amerikanisch-israelischen Offensive gegen den Iran über die Travel-Admin-App registriert sind, ist auf rund 1950 gesunken.
- Die Internationale Energieagentur (IEA) gibt 400 Millionen Barrel Öl aus ihren Notfallreserven für den Markt frei.
Themen in diesem Newsticker
- G7 will Schifffahrt durch Strasse von Hormus absichern
- Trump ermutigt Öltanker zur Durchfahrt der Strasse von Hormus
- Iran verurteilt neue EU‐Sanktionen
- Trump: Iran bei der WM «willkommen»
- USA: Am Dienstag fast stündlich Angriffswellen auf den Iran
- Israel: Hälfte aller iranischen Angriffe mit Streumunition
- Trump zu Axios: Praktisch kein Ziel mehr übrig im Iran
- US-Militär: Irans Bevölkerung soll Nähe zu Kriegsschiffen meiden
- Rund 1950 Schweizer Staatsangehörige noch bei EDA-App registriert
- Iran sagt Teilnahme an Fussball-WM im Sommer ab