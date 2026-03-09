- Gemäss US-Präsident Donald Trump haben die USA die iranische Insel Charg angegriffen – iranische Streitkräfte drohen derweil mit Gegenschlägen.
- Die USA bieten 10 Millionen Dollar für Informationen über iranische Führungspersönlichkeiten, darunter Mojtaba Chamenei und Mitglieder der Revolutionsgarden.
- Nach Angaben der israelischen Streitkräfte haben sie bislang 7600 Ziele im Iran und weitere 1100 im Libanon angegriffen.
- Beim Absturz eines Tankflugzeugs der US-Streitkräfte im Westen des Iraks sind sechs Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen.
Themen in diesem Newsticker
- Libanon: Zwölf Personen bei israelischem Angriff getötet
- Offenbar Explosionen in Katar und Bagdad
- Trump: Angriff auf iranische Insel Charg
- US-Medium: Trump lehnt Putins Angebot zu Uran-Deal mit Iran ab
- Hisbollah-Chef: «Aufgeben ist keine Option»
- USA entsenden 2000 Marines und Kriegsschiffe in den Nahen Osten
- Iran und Hisbollah greifen Israel mit Raketen und Drohnen an
- Iranischer Kleriker fordert Papst zu Verurteilung auf
- USA setzen Kopfgeld auf iranische Führung aus
- Iran weist Trumps Aussagen zu Marine und Luftwaffe zurück