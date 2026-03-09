Italien dementiert Verhandlungen mit Iran zu Hormus-Durchfahrten

Ministerium: Über 700 Tote nach Angriffen im Libanon

Merz fordert Strategie zur Beendigung des Iran-Kriegs

Noch stecken rund 1750 Schweizer Reisende im Nahen Osten fest

Israel ruft Libanons Bürger zu Hisbollah-Entwaffnung auf

Trump: Putin hilft Iran vielleicht ein bisschen

US-Militär: Sechs Besatzungsmitglieder nach Flugzeugabsturz tot

Weshalb zog die Schweiz ihren Botschafter ab, Herr Cassis?

Hegseth kündigt für Freitag bislang stärkste Angriffe auf Iran an