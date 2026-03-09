- Beim Absturz eines Tankflugzeugs der US-Streitkräfte im Westen des Iraks sind sechs Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen.
- Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine grossangelegte Angriffswelle auf Teheran gestartet.
- Trotz anhaltender Luftangriffe sind in Teheran erneut Tausende Regierungsanhänger zu israelfeindlichen Demonstrationen auf die Strassen gegangen.
- Ein französischer Soldat ist bei einem Drohnenangriff im Irak getötet worden.
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