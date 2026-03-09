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Iran-Krieg USA setzen Kopfgeld auf iranische Führung und Garden aus

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Themen in diesem Newsticker

  • USA entsenden 2000 Marines und Kriegsschiffe in den Nahen Osten
  • Iran und Hisbollah greifen Israel mit Raketen und Drohnen an
  • Iranischer Kleriker fordert Papst zu Verurteilung auf
  • USA setzen Kopfgeld auf iranische Führung aus
  • Iran weist Trumps Aussagen zu Marine und Luftwaffe zurück
  • Parmelin: Momentan keine Knappheit von Öl in der Schweiz
  • Israel meldet Tausende Luftangriffe auf Iran und Libanon
  • Italien dementiert Verhandlungen mit Iran zu Hormus-Durchfahrten
  • Ministerium: Über 700 Tote nach Angriffen im Libanon
  • Merz fordert Strategie zur Beendigung des Iran-Kriegs

Tagesschau, 13.3.2026, 19:30 Uhr

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