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Iran weist Trumps Aussagen zu Marine und Luftwaffe zurück

Parmelin: Momentan keine Knappheit von Öl in der Schweiz

Israel meldet Tausende Luftangriffe auf Iran und Libanon

Italien dementiert Verhandlungen mit Iran zu Hormus-Durchfahrten

Ministerium: Über 700 Tote nach Angriffen im Libanon