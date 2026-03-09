- Die USA bieten 10 Millionen Dollar für Informationen über iranische Führungspersönlichkeiten, darunter Mojtaba Chamenei und Mitglieder der Revolutionsgarden.
- Nach Angaben der israelischen Streitkräfte haben sie bislang 7600 Ziele im Iran und weitere 1100 im Libanon angegriffen.
- Beim Absturz eines Tankflugzeugs der US-Streitkräfte im Westen des Iraks sind sechs Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen.
- Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine grossangelegte Angriffswelle auf Teheran gestartet.
Themen in diesem Newsticker
- USA entsenden 2000 Marines und Kriegsschiffe in den Nahen Osten
- Iran und Hisbollah greifen Israel mit Raketen und Drohnen an
- Iranischer Kleriker fordert Papst zu Verurteilung auf
- USA setzen Kopfgeld auf iranische Führung aus
- Iran weist Trumps Aussagen zu Marine und Luftwaffe zurück
- Parmelin: Momentan keine Knappheit von Öl in der Schweiz
- Israel meldet Tausende Luftangriffe auf Iran und Libanon
- Italien dementiert Verhandlungen mit Iran zu Hormus-Durchfahrten
- Ministerium: Über 700 Tote nach Angriffen im Libanon
- Merz fordert Strategie zur Beendigung des Iran-Kriegs