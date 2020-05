Grossbritannien testet zurzeit auf der südenglischen Isle of Wight eine Tracing-App. Bereits in wenigen Wochen sollen alle Briten sie herunterladen. Mitentwickelt wird die App von einem Schweizer Unternehmen.

Im Süden Englands ensteht eine Tracing-App – Made in Switzerland

Die Ferieninsel Isle of Wight ist in Coronazeiten ein optimales Testlabor, denn sie ist – fast ohne Fährbetrieb – zurzeit stark abgeschottet von der Aussenwelt. Von den 90'000 Handynutzern auf der Insel haben gemäss ersten Informationen bereits über 50'000 die neue Tracing-App heruntergeladen.

So auch die Gemeinderätin Debbie Andre: «Es ist einfach zu bedienen, und es ist eine Ehre, dass wir als Insel bei so einem wichtigen Projekt mithelfen können.»

Know-How aus der Schweiz

Die App auf Andres Handy registriert via Bluetooth, sobald sie einer Person während 15 Minuten näher als zwei Meter kommt. Falls Andre selber an Corona erkrankt, tippt sie dies in die App ein. Anschliessend werden alle fraglichen Kontakte gewarnt.

So eine App zu programmieren, dauert normalerweise über ein Jahr.

Damit haben die Inselbewohner jetzt auch ein bisschen Schweiz auf ihrem Smartphone. Denn das britische Gesundheitssystem NHS hat zur Unterstützung den Schweizer Technologie- und Softwareentwickler Zühlke an Bord geholt.

Für CEO Nicolas Durville kein alltäglicher Auftrag: «Wir sind stark im Gesundheitswesen, also passt das. Und es ist für uns etwas Besonderes, weil wir damit so vielen Leute eine Hilfe bieten können.»

«Work in Progress»

In rund zwei Wochen soll die App für alle Britinnen und Briten zum Download bereitstehen. Das sei für die Entwickler eine grosse Herausforderung, erklärt Durville: «So eine App zu programmieren, dauert normalerweise über ein Jahr. Doch aktuell ist Schnelligkeit wichtig, die erreichen wir nur, wenn wir fortlaufend weiterentwickeln.»

Das heisst, während die Inselbewohner und -bewohnerinnen die App bereits nutzen, wird im Hintergrund noch optimiert. «Work in Progress» unter den Augen der Öffentlichkeit. Erste Probleme sorgten bereits für kritische Schlagzeilen: «Die App funktioniert nicht auf Geräten, die vier Jahre alt sind», schrieb etwa der Daily Telegraph.

Regelmässige Störungen

Gemeinderat Andrew Garrett erklärt, sein Smartphone sei etwa zwei Jahre alt, und er habe ebenfalls Probleme: «Sobald ich die App öffne, wird meine Wifi-Verbindung unterbrochen. Ich habe die App jetzt fünfmal heruntergeladen, es ist nicht besser geworden.»

Nicolas Durville erläutert, dass die grosse Spannbreite von Smartphones, von sehr alt bis ganz neu, für die Programmierer knifflig sei. Solche Probleme seien Teil des Prozesses: «Sie können nicht schnell und perfekt sein. Es gehört dazu, dass wir die App in dieser Phase fortlaufend anpassen.»

Dezentrale Speicherung bevorzugt

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Datenspeicherung: Der nationale Gesundheitsdienst NHS plant eigentlich eine App, welche alle Daten zentral speichert. Dies ist aber auf Kritik gestossen, auch Garrett ist skeptisch: «Mir ist nicht wohl dabei, wenn die NHS meine Daten irgendwo speichert.»

Deshalb wird nun zusätzlich an einer zweiten Lösung mit lokaler Speicherung der Daten gearbeitet, dieses Modell wird auch von Google und Apple unterstützt. Die dezentrale Speicherung verfolgen die meisten europäischen Länder, die britische App hätte damit mehr Chancen auf länderübergreifende Kompatibilität

Der Zeitplan der Regierung ist sehr ambitioniert, Ende Mai soll die App in ganz Grossbritannien verwendet werden können. Wie so oft in dieser Coronakrise betritt man Neuland. Und dazu gehört das Risiko, dass nicht alles auf Anhieb perfekt läuft.