Das ist passiert: Indien hat Pakistan den Bruch der vereinbarten Feuerpause vorgeworfen. Das indische Aussenministerium erklärte demnach, Pakistan werde zur Einhaltung der Feuerpause aufgefordert. Kurz zuvor hatten Indien und Pakistan sich auf eine «vollständige und sofortige Waffenruhe» geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump verkündete. Vorausgegangen sei eine lange Verhandlungsnacht, in der die US-Regierung die Vermittlerrolle übernommen habe, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Pakistan und Indien hatten die Feuerpause bestätigt. Diese gilt «zu Wasser und zu Land» für alle Truppen seit 17 Uhr Ortszeit.

Mögliche neue Angriffe aus Pakistan: Die Luftabwehreinheiten in der Stadt Srinagar seien aktiviert worden, schrieb der Regierungschef des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kaschmir, Omar Abdullah, auf der Plattform X. Es habe Explosionen gegeben. Aus Pakistan gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. Die Zeitung «India Today» berichtete unter Berufung auf Informationsquellen, dass zwei eingedrungene Drohnen, darunter eine im Bundesstaat Rajasthan, abgeschossen worden seien.

Verhandlungen auf neutralem Boden: US-Aussenminister Marco Rubio erklärte nach der Vereinbarung der Feuerpause, die indische und die pakistanische Regierung würden auf neutralem Boden Verhandlungen beginnen. Auf der Agenda stehe ein umfangreicher Katalog offener Fragen.

Pakistan öffnet Luftraum wieder Box aufklappen Box zuklappen Nach der Einigung auf eine Waffenruhe mit Indien haben die pakistanischen Behörden den Luftraum des Landes wieder geöffnet. «Der pakistanische Luftraum wurde für alle Arten von Flügen wieder vollständig freigegeben», sagte ein Sprecher der pakistanischen Flughafenbehörde. Alle Flughäfen im Land seien damit wieder für den normalen Flugbetrieb verfügbar. Den Passagieren werde empfohlen, sich bei ihren jeweiligen Fluggesellschaften nach den aktuellen Flugplänen zu erkundigen.

Luftangriffe von Indien: Vor der vereinbarten Feuerpause hatte Indiens Militär Angriffe auf mehrere Militäranlagen in Pakistan geflogen und angegeben, man reagiere damit auf diverse Attacken aus dem Nachbarland. «Indien hat mit seinen Flugzeugen Luft-Boden-Raketen abgeschossen. Die Stützpunkte Nur Khan, Mureed und Shorkot wurden zu Zielen», sagte ein pakistanischer Militärsprecher.

Gegenangriff von Pakistan: Wenig später hatte Pakistan nach Angaben des Militärs einen Gegenangriff auf Indien gestartet. Demnach sind in Indien ein Raketenlager und ein Luftwaffenstützpunkt mit Hyperschallraketen zerstört worden. Zudem sei ein weiterer Flugplatz ausser Betrieb gesetzt worden. Der Angriff sei in der Stadt Adampur im indischen Bundesstaat Punjab erfolgt, hiess es in einer Mitteilung der Streitkräfte.

Legende: Ein indischer Sicherheitsbeamter steht nach Zusammenstössen zwischen Indien und Pakistan in Srinagar auf einer Strasse Wache. Reuters/Sharafat Ali

Anschlag hat Konflikt neu entfacht: Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan war in den vergangenen Tagen immer weiter eskaliert. Als Auslöser der jüngsten Spannungen zwischen den beiden Atommächten gilt ein Terroranschlag vom 22. April im indischen Unionsterritorium Jammu und Kaschmir, bei dem 26 Menschen – überwiegend indische Touristen – getötet wurden. Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor. Islamabad weist das zurück und fordert eine unabhängige Untersuchung. Seither haben Gefechte und Spannungen wieder zugenommen.

Der Ursprung des Konflikts: Die eigentlichen Ursprünge des Konflikts zwischen den beiden Staaten reichen bis in die Kolonialzeit zurück. 1947 entliessen die Briten den indischen Subkontinent in die Unabhängigkeit und teilten diesen auf. Aus der Teilung entstand neben dem überwiegend hinduistischen Indien der neue Staat Pakistan für Muslime. Die gewaltvoll verlaufene Teilung nährt bis heute eine erbitterte Rivalität. Seit ihrer Unabhängigkeit führten die beiden Länder drei Kriege gegeneinander, zwei davon um die Grenzregion Kaschmir.