Auch am Sonntagmittag (Ortszeit) war die Lage weiterhin ruhig. Pakistans Regierung hatte am Abend versichert, sie setze sich weiterhin für die Umsetzung der kurz zuvor vereinbarten Waffenruhe ein. Auf den Strassen beider Länder wurde der Durchbruch von erleichterten Menschen bejubelt. Pakistanische und indische Medien schrieben am Morgen von einer langsamen Rückkehr zum normalen Alltag.