In Italien, Griechenland und der Türkei verwandeln verheerende Brände Ferienregionen in verkohlte Landschaften.

Innerhalb von acht Stunden seien rund um Olympia sieben Brände ausgebrochen, sagte der Chef des griechischen Zivildienstes am Mittwochabend.

In der Türkei leitet die Generalstaatsanwaltschaft nach den Hilferufen der Bevölkerung Ermittlungen ein.

Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes näherten sich die Flammen in der Nacht zum Donnerstag dem Dorf Olympia und der berühmten antiken Stätte, wo vor den Spielen stets das Olympische Feuer entzündet wird. Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften gegen die Brände an, die griechische Kulturministerin hat ein Krisenlager im Museum des Unesco-Welterbes aufgeschlagen. Bulldozer zogen Gräben entlang des Geländes, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Landesweit seien innerhalb von 24 Stunden 161 Brände ausgebrochen, hiess es am Mittwochabend vom Zivilschutz.

Waldbrände rund um Olympia

1 / 3 Legende: In der Nacht auf Donnerstag entstanden um Olympia Waldbrände. Keystone 2 / 3 Legende: Mithilfe von Helikoptern wird gegen die Brände angekämpft. Keystone 3 / 3 Legende: Innert Stunden sind rund um Olympia sieben Brände ausgebrochen. Keystone

Ein Feuer im Norden Athens konnte zunächst weitgehend eingedämmt werden, auch dank nachlassender Winde. Die Stadt stand jedoch unter einer Rauchglocke. Die Intensität der Brände in Griechenland habe inzwischen das übliche Mass der Sommermonate überschritten, sagte Mark Parrington vom europäischen Copernicus-Klimawandel-Dienst der Deutschen Presse-Agentur.

Intensive Feuer in der Türkei

In der Türkei sei die Lage noch aussergewöhnlicher. Seit Beginn der Datenerfassung 2003 seien dort keine derart intensiven Feuer beobachtet worden. Nach offiziellen Angaben bekämpfte die Feuerwehr in der Türkei bisher über 160 Brände, von denen ein Grossteil gelöscht worden sei.

Doch Grossbrände in den Provinzen Antalya und Mugla können seit Tagen nicht unter Kontrolle gebracht werden. Am Mittwoch griffen die Flammen in Milas (Mugla) zudem auf ein Kohlekraftwerk über. Das Werk wurde evakuiert. Türkischen Medien zufolge war explosives Material zuvor weggeschafft worden.

Türkei: Ermittlungen eingeleitet Angesichts der verheerenden Brände hatten Nutzer auf Twitter und Instagram in den vergangenen Tagen unter dem Hashtag #HelpTurkey um internationale Hilfe gebeten. Seit Beginn der Brände vergangene Woche wird immer wieder Kritik an der Ausstattung der Einsatzkräfte laut.

Präsident Recep Tayyip Erdogan wies am Mittwochabend in einem Interview erneut Vorwürfe zurück und warf der Opposition vor, «Lügen-Terror» zu verbreiten. Erdogan sagte, inzwischen seien 20 Löschflugzeuge und 51 Helikopter im Einsatz. Unterstützung kommt nach offiziellen Angaben aus Kroatien, Spanien, der Ukraine, Russland, dem Iran und Aserbaidschan. Nun hat die türkische Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Unter anderem werde wegen «Erzeugung von Sorge, Angst und Panik» in der Bevölkerung und Anstiftung des Volkes zu Hass und Feindschaft ermittelt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Untersuchungen gebe es auch wegen des Vorwurfs der Beamtenbeleidigung, Beleidigung des Präsidenten und Herabwürdigung des türkischen Staates.

Bisher starben acht Menschen durch die Brände. Auch bei Waldbränden in Albanien und im Kosovo kamen zwei Menschen ums Leben, in Bulgarien starben zwei Forstarbeiter bei Löschversuchen an der Grenze zu Griechenland.

Auch Italien kämpft gegen Flammen

So etwa auf Sizilien in der Provinz Palermo. Dort wüten seit Tagen heftige Waldbrände. Die Zivilschutzbehörde der beliebten Urlaubsinsel sagte für Donnerstag wieder die höchste Brandrisikostufe für den Norden und Osten voraus. Der Landwirtschaftsverband Coldiretti sprach am Mittwoch von einem Millionenschaden für Umwelt, Tourismusbranche und andere Wirtschaftszweige.

Die Zahl grosser Brände sei in diesem Sommer verglichen mit den Vorjahren sehr stark gestiegen. Tausende Hektar Wald und Landwirtschaftsfläche seien verbrannt und viele Tiere den Flammen zum Opfer gefallen. Bei sengender Hitze und Trockenheit trieben zuletzt immer wieder kräftige Winde die Flammen an. In Italien ist Brandstiftung oft ein Grund für derartige Feuer. Die Polizei nahm in den vergangenen Tagen immer wieder Verdächtige fest.