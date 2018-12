Der russische Präsident Wladimir Putin hält einen Frieden mit der derzeitigen ukrainischen Regierung für ausgeschlossen.

Die Führung in Kiew habe kein Interesse daran, den Konflikt beizulegen, sagte Putin an einer Medienkonferenz nach dem G20-Gipfel in Buenos Aires.

«Das ist eine Partei des Krieges, und solange sie an der Macht ist, werden Tragödien dieser Art und der Krieg andauern», sagte Putin über die Führung in Kiew.

Die jüngste Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine hatte sich am vergangenen Wochenende an der Strasse von Kertsch ereignet. Die russische Küstenwache hatte an der Meerenge drei ukrainische Marineschiffe beschlagnahmt und 24 Seeleute festgesetzt.

Über deren Freilassung wird laut Putin nicht verhandelt. Das sei ein Problem für das Gericht, sagte er laut der Nachrichtenagentur Reuters. Weiter habe Putin erklärt, sein Land werde auf die jüngsten Einreiseverbote für Russen in die Ukraine nicht mit Vergeltung reagieren.