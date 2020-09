SRF News: Was ist bis jetzt gesichert an diesen Informationen?

David Nauer, SRF-Korrespondent in Moskau: Gesichert ist nichts, wir haben nur die sich diametral widersprechenden Darstellungen der Kriegsparteien.

Wer hat in diesem Konflikt welche Interessen?

Mein Eindruck ist, dass die Armenier diesen Konflikt möglichst internationalisieren wollen. Sie wollen die Welt davon überzeugen, dass sie nicht nur von den Aserbaidschanern, sondern auch von den Türken angegriffen werden. Und dass dieser Angriff nicht nur Berg-Karabach – diesem besonderen Gebiet – gilt, sondern eben auch dem armenischen Kerngebiet. Und der Grund dafür ist simpel: Armenien ist mit Russland über eine Militärallianz verbunden. Wird Armenien nun tatsächlich attackiert – und dann auch noch von einem Nato-Land wie die Türkei –, dann müssten die Russen eigentlich militärisch eingreifen.

Die Aserbaidschaner und die Türken haben genau gegenteilige Interessen. Die wollen die Russen natürlich möglichst aus dem Konflikt draussen halten.

Besteht die Gefahr, dass sich der Konflikt ausweitet?

Ja, diese Gefahr besteht. Und ich würde sagen mit dem heutigen Tag und dieser Geschichte rund um dieses Flugzeug wird dieser Konflikt nicht mehr ein lokales, sondern ein regionales oder im schlimmsten Fall ein globales Problem. Es könnte zu einer weiteren Konfrontation zwischen Russland und der Türkei kommen. Es gibt ja schon in Syrien ähnliche Probleme.

Allerdings gibt es im Kaukasus auch bremsende Faktoren. Vor allem auch, weil Moskau in diesem Konflikt bisher zurückhaltend reagiert. Man hat den Eindruck, die Russen wollen da nicht hineingezogen werden. Warum das so ist, darüber wird in Moskau unter Experten auch gerätselt. Jedenfalls kann man sehen, dass das offizielle Russland im Kaukasus eher versucht, mässigend auf die Kriegsparteien einzuwirken. Wenn auch bisher nicht mit besonders grossem Erfolg.