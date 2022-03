Dass zivile Drohnen in Kriegen eingesetzt werden, ist nicht neu. Solche zivilen Drohnen werden schon eine geraume Zeit in Kriegsgebieten genutzt, beispielsweise in Jemen oder in Syrien. Neu ist aber die schiere Menge an Drohnenaufnahmen, die jetzt zirkulieren.

Weltmarktführer sitzt in China

Dass solche zivilen Drohnen zum Einsatz kommen, hat vor allem damit zu tun, dass sie in den vergangenen Jahren im Freizeitbereich sehr populär und auch leicht erhältlich geworden sind – namentlich Drohnen des Weltmarktführers DJI. DJI, ein chinesisches Unternehmen, verkauft drei Viertel verkauften Drohnen weltweit.



Der Drohnenhersteller selbst sieht es sicherlich nicht gern, wenn seine Geräte im Krieg eingesetzt werden. Gleichzeitig kann aber DJI die Verwendung nicht wirklich unterbinden, obschon eigentlich die ukrainische wie auch die russische Seite nicht wollen, dass Drohnen der jeweils anderen Kriegspartei über die Ukraine fliegen.



Verwendung ist nicht zu stoppen

Zwar sind diese Drohnen standardmässig mit einer Software ausgestattet, damit sie beispielsweise nicht in Flughafennähe starten können. Und beide Seiten haben von DJI gefordert, diese Funktion auf die ganze Ukraine auszudehnen. Aber der Drohnenhersteller schreibt auf Anfrage von SRF, dass er das nicht in Erwägung ziehe.

Kommt hinzu: Eine solche Sperrung kann relativ einfach umgangen werden, etwa indem die Drohnen offline geflogen werden, also ohne Internetverbindung.