Der Ticker startet um 5:37 Uhr

9:47 Kiew kündigt drei Fluchtkorridore für heute Dienstag an Die ukrainische Regierung hat eigenen Angaben zufolge mit den russischen Truppen für heute Dienstag drei Fluchtkorridore für die Evakuierung von Zivilisten ausgehandelt. Aus der belagerten Hafenstadt Mariupol im Gebiet Donezk soll es möglich sein, mit privaten Autos über Berdjansk nach Saporischschja zu fahren. Das sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Dienstag. Zudem seien 34 Busse von Saporischschja nach Berdjansk am Asowschen Meer unterwegs. Diese sollen Menschen aus Mariupol mitnehmen, die eigenständig in das knapp 70 Kilometer entfernte Berdjansk gelangt sind. Angaben örtlicher Behörden zufolge harren in Mariupol von den einst 440'000 Einwohnern immer noch mehr als 100'000 aus. Zwei weitere Korridore seien im Gebiet Saporischschja für die Atomkraftwerksstadt Enerhodar und die Grossstadt Melitopol vereinbart worden. Busse des Zivilschutzes seien unterwegs.

9:21 Erdogan empfängt Unterhändler der Kriegsparteien zu Gesprächen Sowohl Russland als auch die Ukraine haben «legitime Anliegen», sagte Recep Tayyip Erdogan, als er Delegationen von Verhandlungsführern beider Länder in Istanbul begrüsste und sie aufforderte, «dieser Tragödie ein Ende zu setzen». Von einem sofortigen Waffenstillstand würden alle profitieren, so der türkische Präsident. Die Gespräche sollten unmittelbar nach diesem Empfang im Dolmabahçe-Palast in Istanbul beginnen. Die Delegationen beider Länder, die am Vortag in der Türkei eingetroffen sind, kommen nach mehreren Runden von Gesprächen per Videokonferenz wieder persönlich zusammen. Erdogan, der gute Beziehungen zu Kiew und Moskau unterhält, hatte sich am Montagabend optimistisch gezeigt. Die Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation gestalten sich aber äusserst schwierig. Kiew will einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert einen Nato-Verzicht der Ukraine sowie eine Anerkennung der abtrünnigen ostukrainischen Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands. Legende: Der «Tragödie» sei ein «ein Ende zu setzen», fordert ein zuversichtlicher türkischer Präsident im Dolmabahçe-Palast in Istanbul. imago images

8:40 US-Präsident Biden nennt Kreml-Chef Putin erneut einen Diktator Joe Biden hat Wladimir Putin erneut einen Diktator genannt, allerdings über seinen persönlichen Twitter-Account und nicht über seinen offiziellen @POTUS-Account. «Ein Diktator, der ein Imperium wieder aufbauen will, wird niemals die Freiheitsliebe eines Volkes auslöschen. Brutalität wird niemals den Willen zur Freiheit zerstören. Die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein», schreibt Biden auf seinem Account @JoeBiden. Der Tweet kam nur wenige Stunden nach einer Pressekonferenz, in der der US-Präsident klarstellte, dass seine Bemerkungen über den Kremlchef – die er nicht als Aufruf zum Machtwechsel in Moskau verstanden wissen wolle – «persönlich» waren und er diese nicht zurücknehmen wolle. Biden betonte: «Ich habe meine moralische Empörung zum Ausdruck gebracht, und ich entschuldige mich nicht für meine persönlichen Gefühle.» Er verwies auf die «Brutalität» Putins beim Angriffskrieg gegen die Ukraine und sagte: «Er sollte nicht an der Macht bleiben.»

8:11 Britischer Geheimdienst: Mariupol nach wie vor in ukrainischer Hand Russische Streitkräfte haben ihre Offensive auf Mariupol fortgesetzt und die Stadt schwer beschossen, teilt der britische Geheimdienst mit. Ukrainische Streitkräfte halten demnach aber weiter das Zentrum der umkämpften südöstlichen Hafenstadt.

7:54 Warten auf zweite russisch-ukrainische Gesprächsrunde in Istanbul In Istanbul wollen heute russische und ukrainische Vertreter wieder direkt miteinander verhandeln. Thema ist unter anderem eine Waffenruhe. Die russische Delegation landete schon am Montagnachmittag, später die ukrainische. Der türkische Präsident Erdogan erklärte am Abend, man werde sich am Morgen vor den Gesprächen mit beiden Seiten treffen. Wer genau wen treffen wird, liess er offen. Es ist nicht bekannt, ob ein türkischer Vertreter bei den Gesprächen dabei sein wird. Als die beiden Aussenminister aus Russland und der Ukraine vor gut drei Wochen zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in Antalya an einen Tisch kamen, nahm da auch ihr türkischer Amtskollege Platz. Die Ukraine rechnet nicht mit einem Durchbruch. Aussenminister Dmytro Kuleba erklärte im Fernsehen: «Das Minimalprogramm werden humanitäre Fragen sein, und das Maximalprogramm wäre ein Abkommen über eine Feuerpause.» 01:44 Video Archiv: Gespräche in der Türkei sind gescheitert Aus Tagesschau vom 10.03.2022. abspielen

7:23 Indonesische Staatsfirma erwägt Kauf von russischem Rohöl Indonesiens staatlicher Energiekonzern Pertamina erwägt den Kauf von russischem Rohöl. Inmitten der momentanen geopolitischen Spannungen sehe ihr Unternehmen eine Gelegenheit, «zu einem guten Preis bei Russland zu kaufen», sagte Firmenchefin Nicke Widyawati bei einer Parlamentsanhörung. «Politisch gibt es dabei kein Problem, solange die Firma, mit der wir handeln, nicht sanktioniert ist», sagte sie. Die Zahlung könne über Indien abgewickelt werden. Indonesien hat derzeit den Vorsitz der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) inne. Legende: Sieht bei einem Kauf russischen Öls zu günstigen Bedingungen kein politisches Problem: das indische staatliche Energieunternehmen Pertamina. imago images

7:07 Roche verteidigt Lieferung von Medikamenten nach Russland Der Pharmakonzern Roche bleibt trotz der internationalen Sanktionen weiterhin in Russland aktiv. Es bestehe ein internationaler Konsens darüber, dass Medikamente von Sanktionen ausgenommen seien, sagte Roche-Chef Severin Schwan in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» vom Dienstag. Roche liefere weiterhin Medikamente nach Russland. «Wir können doch nicht einfach den russischen Patienten lebensrettende Krebsmedikamente vorenthalten», sagte Schwan. Roche habe weiterhin eine Verantwortung gegenüber allen Patienten, die von den Medikamenten abhingen. Roche beschäftigt in Russland 800 Mitarbeitende im Vertrieb, hat aber keine Produktionsstätten. Derzeit verliere Roche aber Geld in Russland. Zudem spende Roche Antibiotika in Millionenhöhe für die Ukraine. Wir können doch nicht einfach den russischen Patienten lebensrettende Krebsmedikamente vorenthalten.

6:03 Kreml: Setzen Atomwaffen nur bei Existenzbedrohung Russlands ein Angesichts immer wiederkehrender Spekulationen über den möglichen Einsatz nuklearer Waffen durch Moskau ist Kremlsprecher Dmitri Peskow diesen Gedanken energisch entgegengetreten. «Niemand in Russland denkt an den Einsatz oder auch nur an die Idee eines Einsatzes von Atomwaffen», sagte Peskow im Gespräch mit der amerikanischen Fernsehkette PBS am Montag. Moskau gehe davon aus, dass alle Aufgaben der «speziellen Militäroperation», wie Russland die Invasion in die Ukraine nennt, erfüllt werden. Doch wie auch immer diese Aktion ausgehe, werde dies kein Grund für den Einsatz nuklearer Waffen sein, sagte Peskow. Er bekräftigte, dass Russland sein Atomwaffenarsenal nur bei einer «Bedrohung der Existenz Russlands» einsetzen werde. Die staatliche Existenz Russlands und die Ereignisse in der Ukraine hätten «nichts miteinander zu tun». Audio Archiv: Weitere Eskalation im Ukraine-Krieg 06:52 min, aus Echo der Zeit vom 27.02.2022. abspielen. Laufzeit 06:52 Minuten.