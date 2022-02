Der promovierte Historiker ist seit 2017 Chef Forschung und Lehre an der Militärakademie der ETH Zürich. Er war unter anderem an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse der ETH tätig. Nach 2009 wirkt er als Dozent für Strategische Studien an der Militärakademie. Vorher war er beim VBS und beim strategischen Nachrichtendienst tätig. Mantovani ist zudem durch eine Reihe publizistischer Beiträge zur schweizerischen Sicherheitspolitik hervorgetreten.