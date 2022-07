Zu Beginn des Krieges berichtete David Nauer ebenso wie andere Journalistinnen oder Journalisten immer wieder über die hohe Kampfmoral in der ukrainischen Bevölkerung. Nun sind fünf Monate vergangen und es zeichnet sich ab, dass es noch länger dauern könnte.

Trotzdem sei der Widerstandswille der Ukrainerinnen und Ukrainer absolut intakt, sagt Nauer: «Es herrscht Konsens, dass sich das Land wehren muss. Aber das Adrenalin, der Schock von Anfang des Krieges ist weg. So schrecklich es tönt: Die Menschen haben sich an den Krieg gewöhnt.»

Die Menschen in Kiew müssten arbeiten und wollten auch ihren Kindern einen schönen Sommer bereiten. «Und sie wollen auch selber einmal etwas Spass haben – und solange die eigene Stadt nicht beschossen wird, geht das auch.» Anders würde es allerdings in Städten aussehen, die näher an der Front sind.