Der Ticker startet um 5:37 Uhr

15:55 Metallproduktion um einen Drittel eingebrochen Durch die russische Belagerung der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol hat die Ukraine zwischen 30 und 40 Prozent ihrer Metallproduktion verloren. Das sagte der Generaldirektor des Konzerns Metinvest, Jurij Ryschenkow, dem Fernsehsender «Ukrajina 24». Aktuell stehen die Stahlwerke unter Kontrolle ukrainischer Truppen. Aber Mariupol ist seit Anfang März von russischen Truppen eingeschlossen. Selbst bei einer Eroberung der Stahlwerke könne Russland diese nicht wieder hochfahren. «Der Absatzmarkt in Russland ist nicht einmal für ihre eigenen Unternehmen gross genug», sagte Ryschenkow. Zudem fehle es an Personal. Eine Kooperation mit den russischen Besatzern komme für das Unternehmen des Milliardärs Rinat Achmetow nicht in Frage. Aktuell sei die Metallproduktion in der Ukraine um etwa 60 Prozent gefallen. Grund dafür sei, dass auch ein Teil der Häfen besetzt oder von der Seeseite her blockiert ist. Das Unternehmen suche derzeit nach Alternativrouten auf dem Landweg nach Westen und zu den baltischen Meerhäfen.

15:22 EU bereitet sich auf Gas-Lieferunterbrüche vor Die EU-Kommission ist gerüstet für mögliche Lieferunterbrechungen beim Erdgas aus Russland. Man habe sich schon lange auf eine solche Situation vorbereitet, die hoffentlich nicht eintreten werde, sagte EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans in Brüssel: «Wir sind auf alles vorbereitet und wir werden auch sehr eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, damit sich alle gut auf diese Lage vorbereiten können.» Weitere Details nannte Timmermans nicht. In Deutschland hatte zuvor Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Frühwarnstufe des «Notfallplans Gas», Link öffnet in einem neuen Fenster ausgerufen.

15:02 Polen importiert keine fossilen Rohstoffe mehr aus Russland Polen will bis Ende Jahr unabhängig von russischen Erdöl- und Erdgas-Lieferungen werden. Das sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki. Bereits jetzt sei Polen weitgehend unabhängig von den Lieferungen, aber nun werde man den radikalsten Plan in Europa für einen Ausstieg vorlegen. Die Energie-Unabhängigkeit solle auch durch den Ausbau von erneuerbaren Energien erreicht werden, sagte Morawiecki weiter. So müsse man derzeit das «sehr teure russische Gas» mit «sehr teurem norwegischen Gas» ersetzen. Aber auf längere Sicht wolle er die «reichen Norweger» nicht mehr für das Gas bezahlen, sagte Polens Regierungschef. Polens PiS-Regierung fordert schon seit Kriegsausbruch ein europäisches Embargo gegen Öl, Gas und Kohle aus Russland. Bereits am Dienstag hatte die Regierung bekannt gegeben, dass sie die Einfuhr von Kohle aus Russland bis spätestens im Mai stoppen werde. «Leider hat die EU-Kommission keine Entscheidung getroffen, deshalb treffen wir sie selbst», sagte Morawiecki. Gegenwärtig gewinnt Polen fast 80 Prozent seiner Energie aus Steinkohle und Braunkohle. Klimaministerin Anna Moskwa bekräftigte, dass weiterhin für das Jahr 2049 der völlige Ausstieg aus der Kohle geplant sei.

14:15 Vormarsch auf Kiew nur vorübergehend gestoppt Der ukrainische Generalstab rechnet nicht mit einem Abzug russischer Truppen aus Gebieten nahe der Hauptstadt Kiew. Der Gegner habe wegen seiner Verluste wohl nur «vorübergehend das Ziel aufgegeben, Kiew zu blockieren», teilte der Generalstab am Mittwochmittag mit. Stattdessen gruppierten sich die russischen Truppen um und konzentrierten sich auf Angriffe im Osten und Süden der Ukraine. Bestätigt wurde ein Teilrückzug russischer Einheiten vom Ort Browary, der östlich von Kiew liegt. Die Angaben zum Kampfgeschehen sind nicht unabhängig zu überprüfen. Dies gilt auch für Angaben des ukrainischen Generalstabs am Mittwochmorgen, dass Russland Truppen und Munition in der Sperrzone um das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl zusammenziehe.

13:52 Schweiz unterzeichnet internationale Erklärung zur Gasspeicherung Sieben Penta-Länder, darunter die Schweiz, haben am Mittwoch eine politische Erklärung unterzeichnet, um ihre Koordination bei der Erdgasspeicherung zu verstärken. Denn in der Europäischen Union tritt ab diesem Jahr eine Verpflichtung zur Gasspeicherung in Kraft. Die sieben Penta-Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich und die Schweiz wollen dazu ihre Aktivitäten in einem regionalen Kontext koordinieren. Die grenzüberschreitende Nutzung von Speicheranlagen sei insbesondere für die Schweiz von Bedeutung, da sie über keine grossen Kapazitäten verfüge, teilte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) mit. Für die Schweiz unterzeichnete Benoît Revaz, Direktor des Bundesamts für Energie, in Vertretung von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die Deklaration ziehe für die Schweiz zwar keine rechtlich verbindliche Verpflichtung nach sich, aber die Schweiz beabsichtige, ihren Beitrag zu den Anstrengungen zur Stärkung der Gasversorgungssicherheit in ganz Europa zu leisten. Audio Aus dem Archiv: Wie die Schweiz von Putins Gas loskommen will 04:53 min, aus Echo der Zeit vom 23.03.2022. abspielen. Laufzeit 04:53 Minuten.

13:33 Knapp 20'000 ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz In der Schweiz sind bisher 19'289 geflüchtete Menschen aus der Ukraine registriert worden. 11'912 dieser Personen haben den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilte. Die Zahl der Flüchtlinge erhöhte sich damit gegenüber dem Vortag um 948. Den Schutzstatus S erhielten laut den SEM-Zahlen im Vergleich zum Vortag 731 weitere Menschen.

13:26 UNO setzt Kommission mit Menschenrechtsexperten ein Die UNO setzt eine unabhängige Kommission ein, die mögliche Kriegsverbrechen und Rechtsverstösse in der Ukraine untersuchen soll. Geführt werde das Gremium vom Norweger Erik Mose, einer der drei ernannten Menschenrechtsexperten. Der 71-Jährige war von 2003 bis 2007 Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda und diente zudem als Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte am Obersten Gerichtshof Norwegens. Die weiteren zwei Mitglieder der Ukraine-Kommission sind Jasminka Džumhur, die Ombudsfrau für Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina, sowie der kolumbianische Jurist und ehemalige UNO-Menschenrechtsberichterstatter Pablo de Greiff. Die UNO hatte Anfang März auf Antrag der Ukraine sowie der EU, Grossbritanniens und der USA beschlossen, eine solche Kommission für ein Jahr einzusetzen.

12:54 Über 4 Millionen Menschen aus Ukraine geflohen Wegen des Kriegs in der Ukraine haben inzwischen mehr als vier Millionen Menschen das Land verlassen, wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR meldet. Weitere 6.5 Millionen Menschen seien innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Mehr als die Hälfte der ins Ausland Geflüchteten sind laut dem UNHCR in Polen registriert worden. Laut polnischem Grenzschutz sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fast 2.37 Millionen Menschen in Polen angekommen. Auch in Rumänien, der Slowakei und Ungarn seien mehrere Hunderttausend registriert worden.

12:19 Kreml: Verhandlungen brachten «keinen Durchbruch» Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Delegationen in Istanbul am Dienstag haben gemäss dem Kreml nichts «sehr Vielversprechendes» und auch keinen «Durchbruch» ergeben. Russland dämpfte damit die Hoffnungen auf entscheidende Fortschritte bei den Verhandlungen. «Im Moment können wir nichts sehr Vielversprechendes oder irgendeinen Durchbruch berichten. Es gibt noch viel zu tun», sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow vor der Presse. Der Kreml begrüsse aber, dass Kiew seine Forderungen für ein Ende des Ukraine-Konflikts schriftlich festgehalten hat.

11:39 Ukraine: Russische Truppen verlagern sich nach Osten Russland verlegt der Ukraine zufolge Truppen vom Norden des Landes in den Osten, um dort ukrainische Truppen einzukesseln. Einige russische Soldaten blieben in der Nähe der Hauptstadt Kiew, sagte Olexij Arestowytsch, ein Berater von Präsident Wolodimir Selenski, im Fernsehen. Dies solle verhindern, dass die Ukraine ihrerseits Truppen in den Osten verlagere.

11:06 Grossbritannien erwägt Lieferung «tödlicherer Waffen» in die Ukraine Bei einer Kabinettssitzung soll der britische Premierminister Boris Johnson am Dienstag über Lieferungen «tödlicherer Waffen» gesprochen und gewarnt haben, der russische Präsident Wladimir Putin könne «unberechenbarer und rachsüchtiger» werden. Dies berichtete die «Times» am Mittwoch unter Berufung auf nicht genannte Insider-Quellen. «Die ukrainische Armee behält nicht nur die Kontrolle über grössere Städte, sie zwingt sogar die Russen zum Rückzug. Damit muss sich unsere Unterstützung ändern», hiess es demnach von einer Quelle aus dem britischen Kabinett. Johnson soll sich dem Bericht zufolge dafür aussprechen, dass die USA der Ukraine Schiffsabwehrraketen und fortschrittlichere Luftabwehrsysteme zur Verfügung stellen. Aus Verteidigungskreisen hiess es laut «Times», der Regierungschef habe in der Kabinettssitzung nicht konkretisiert, welche Art von Waffen Grossbritannien liefern könne. Auch Sorgen über eine weitere Eskalation des Konfliktes sollen bei der Überlegung eine Rolle spielen. Bislang hat London der Ukraine vor allem Panzerabwehrraketen und andere Geschosse zur Unterstützung geschickt.

10:32 Gouverneur: Angriffe in Region Donezk In der ostukrainischen Region Donezk gibt es laut dem Gouverneur weiträumige russische Angriffe. Fast alle Städte entlang der Demarkationslinie lägen unter Beschuss, sagte Gouverneur Pawlo Kyrylenko im ukrainischen Fernsehen. Die Lage könne sich weiter verschärfen, weil russischen Truppen sich auf Angriffe in der Region konzentrierten. Die Demarkationslinie trennt die Gebiete unter ukrainischer Kontrolle vom Territorium, das in der Hand von prorussischen Separatisten ist. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben mit Raketen zwei Munitionslager im Ort Kamjanka in Donezk beschossen. Dort habe die ukrainische Armee Munition für ihre Raketenartillerie gelagert, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Insgesamt seien binnen 24 Stunden 64 militärische Objekte der Ukraine zerstört worden. Die Ukraine habe auch drei Flugabwehrsysteme verloren, sagte der russische Generalmajor Konaschenkow. Ausserdem hätten russische Raketen Treibstofflager bei Starokostjantyniw und Chmelnizki im Westen der Ukraine getroffen. Dies deckt sich mit ukrainischen Angaben über Raketenangriffe in der Region.

9:57 Ukraine: Drei Fluchtkorridore im Südosten geplant Der ukrainischen Regierung zufolge sind für Mittwoch drei humanitäre Korridore im Südosten des Landes geplant. Dabei handle es sich um Fluchtrouten aus den Städten Berdjansk am Asowschen Meer und Melitopol, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk mit. Zusätzlich sei ein Korridor für die Flucht von Zivilisten aus der Atomkraftwerks-Stadt Enerhodar nach Saporischschja vereinbart worden. Dafür würden Busse in die umkämpften Städte fahren. Private Autos könnten sich der Buskolonne auf dem Rückweg anschliessen. Zudem würden Hilfsgüter in die Städte gebracht. Laut Wereschtschuk sind der russischen Delegation bei den Verhandlungen in Istanbul am Dienstag Vorschläge für humanitäre Korridore für 97 Siedlungen in 9 Regionen übergeben worden.

9:27 Russland und China wollen intensivere Zusammenarbeit Erstmals seit Beginn der Invasion hat der russische Aussenminister Sergej Lawrow in Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui persönlich seinen Amtskollegen Wang Yi getroffen. Nach Angaben des russischen Aussenministeriums wollen Russland und China ihre Zusammenarbeit intensivieren. Dies sei von den Aussenministern beider Länder mit Blick auf «schwierige internationale Bedingungen» vereinbart worden. Zudem wollen sie sich aussenpolitisch enger abstimmen und in internationalen Angelegenheiten mit einer gemeinsamen Position auftreten. Anlass der Begegnung sind zweitägige Gespräche über die Entwicklung in Afghanistan auf Einladung Chinas, an denen auch Vertreter der USA, der Nachbarstaaten und der Taliban-Regierung teilnehmen. China gibt seinem geostrategischen Partner Russland im Ukraine-Konflikt politisch Rückendeckung und weigert sich bis heute, die Invasion zu verurteilen.

9:13 Deutsche Regierung ruft Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus Die deutsche Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rief deswegen in Berlin die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. «Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe», versicherte Habeck. «Dennoch müssen wir die Vorsorgemassnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein.» Mit Ausrufung der Frühwarnstufe sei ein Krisenteam zusammengetreten, das aus Behörden und Energieversorgern besteht. «Das Krisenteam analysiert und bewertet die Versorgungslage, sodass – wenn nötig – weitere Massnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ergriffen werden können. Die Bundesregierung tut alles, um die Versorgungssicherheit in Deutschland weiter zu gewährleisten.» Die Gesamtversorgung aller deutschen Gasverbraucher sei aktuell weiter gesichert, so das Ministerium. Dennoch sei ab sofort jeder Gasverbraucher, von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten, auch gehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren.

8:23 Mehrere Flughäfen in Südrussland bleiben geschlossen Wegen des Ukraine-Krieges haben Russlands Behörden die Flugverbote im Süden des eigenen Landes zum sechsten Mal bis zum 7. April verlängert. Insgesamt elf Flughäfen blieben weiterhin gesperrt, darunter der im Schwarzmeer-Kurort Anapa, in Rostow am Don und in der Grossstadt Krasnodar, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mitteilt. Auch die Flughäfen von Gelendschik, Woronesch sowie in Simferopol auf der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind demnach weiter von Luftraumbeschränkungen betroffen. In der bei Touristen beliebten Stadt Sotschi am Schwarzen Meer läuft der Flugbetrieb nach offiziellen Angaben weiter. Die Behörden empfahlen, für Reisen in die südlichen Regionen neben Sotschi die Flughäfen in Wolgograd und Mineralnyje Wody zu nutzen. Russland hatte nach der Invasion in die Ukraine am 24. Februar mehrere südrussische Airports geschlossen und die Flugverbote immer wieder verlängert. Legende: Passagierflugzeuge russischer Fluggesellschaften, darunter Aeroflot und Rossiya, stehen auf dem internationalen Flughafen Scheremetjewo in Moskau. (1. März 2022) Reuters

7:54 Britischer Geheimdienst: Russische Truppen organisieren sich neu Russische Einheiten, die schwere Verluste erlitten hätten, seien nach Belarus und Russland zurückgekehrt, um sich neu zu organisieren und ausstatten zu lassen. Dies teilt das britische Verteidigungsministerium auf Twitter mit. «Das erhöht den Druck auf Russlands ohnehin angeschlagene Logistik und zeigt die Schwierigkeiten, die Russland bei der Neuorganisation seiner Einheiten in Kampfgebieten in der Ukraine hat.» Man rechne damit, dass Moskau seine geschwächte Kampfstärke am Boden durch verstärkte Raketenangriffe kompensieren werde, hiess es weiter. Der von Russland ausgegebene Fokus auf die Gebiete in der Ostukraine sei mutmasslich «ein stillschweigendes Eingeständnis», dass Moskau Probleme hat, auf anderen Achsen Fortschritte zu erzielen.

7:17 Beschuss von Wohngebieten in der Region Luhansk Der Gouverneur der Region Luhansk im Osten der Ukraine berichtet von schwerem Artilleriebeschuss von Wohngebieten in der Ortschaft Lysytschansk am Mittwochmorgen. «Einige Hochhäuser wurden beschädigt», schreibt Serhij Gaidai auf Telegram. Man sei dabei, Informationen über Opfer zu bestätigen. «Viele Gebäude sind eingestürzt. Rettungskräfte versuchen, die noch Lebenden zu retten.»

7:01 Geplantes Gespräch zwischen Selenski und australischen Abgeordneten Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird am Donnerstag zu den australischen Abgeordneten sprechen. Selenski werde sich am frühen Abend per Video-Schaltung äussern, heisst es in Unterlagen des Parlamentes am Mittwoch. Australien hat Verteidigungsausrüstung und humanitäre Hilfsgüter an die Ukraine geliefert und den Export von Tonerde und Aluminium-Erzen, einschliesslich Bauxit, nach Russland untersagt. Ausserdem wurden Sanktionen unter anderem gegen Geschäftsleute mit Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Bankensektor verhängt.