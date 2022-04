Der Ticker startet um 6:00 Uhr

4:00 Kiews Bürgermeister Klitschko appelliert an die Schweiz Die Ukraine kämpfe auch für die demokratischen Werte der Schweiz, sagte Klitschko in einem Interview mit der «SonntagsZeitung», das per Video geführt wurde. Die Russen hätten die Infrastruktur zerstört, die Logistik sei zusammengebrochen. Zudem seien viele Versorgungswege nach Kiew versperrt. Klitschko sagte, dass es noch Reserven für ein paar Wochen gebe. Aber im Osten der Ukraine zeichne sich eine «riesige humanitäre Katastrophe» ab. «Wir brauchen Reserven an Lebensmitteln und Medikamente.» Klitschko wies zudem darauf hin, dass jeder, der weiterhin mit Russland geschäfte, Blut an den Händen habe, da alles Geld in die Armee fliesse. Gegenüber SRF News hatte sich am Freitag bereits Vitalis Bruder Wladimir Klitschko in ähnlicher Weise an die Schweiz gerichtet. 02:06 Video Wladimir Klitschko: «Die Schweiz muss uns helfen» Aus Tagesschau vom 01.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

1:31 Litauen stoppt Gasimporte aus Russland Litauen hat den Import von Erdgas aus Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine eingestellt. Das teilte das litauische Energieministerium mit. Seit Anfang Monat funktioniere das Gasnetz Litauens ohne russische Gasimporte. Man sei das erste EU-Land unter den Lieferländern des russischen Erdgasunternehmens Gazprom, das unabhängig von russischen Gaslieferungen sei, wird der litauische Energieminister zitiert. Der gesamte litauische Gasbedarf werde nun über das Flüssiggas-Terminal in der Ostsee-Hafenstadt Klaipeda gedeckt. Litauen hat die schwimmende Anlage Anfang 2015 in Betrieb genommen, um sich unabhängiger von russischen Gasimporten zu machen. Litauen bezog laut Parlamentsangaben bisher jährlich Öl, Gas und Strom im Wert von mehr als drei Milliarden Euro von Russland. Legende: Die litauischen Gasimporte werden nun über den Hafen von Klaipeda abgewickelt. Reuters

0:45 Selenskij erwartet russische Angriffe im Donbass und im Süden Nach dem Abzug russischer Truppen aus der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew rechnet Präsident Wolodimir Selenski mit russischen Angriffen im Donbass und im Süden des Landes. «Was ist das Ziel der russischen Armee? Sie wollen sowohl den Donbass als auch den Süden der Ukraine erobern», sagte Selenski in einer Videobotschaft. Um den russischen Plänen entgegenzuwirken, werde die Abwehr der ukrainischen Streitkräfte in östlicher Richtung verstärkt. Zugleich verfolgten ukrainische Einheiten die nördlich von Kiew und bei Tschernihiw zurückweichenden russischen Truppen, sagte Selenski. Auch sorge der Kampf um die «heroische» Hafenstadt Mariupol dafür, dass grosse russische Verbände gebunden seien.

0:12 Kiews Präsidentenberater: Viele tote Zivilisten in Butscha Ukrainische Truppen haben in der zurückeroberten Stadt Butscha nordwestlich von Kiew Dutzende tote Zivilisten entdeckt. Viele von ihnen seien von russischen Soldaten erschossen worden, twitterte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. «Sie waren nicht beim Militär, sie hatten keine Waffen, sie stellten keine Bedrohung dar», schrieb er. «Wie viele derartige Fälle ereignen sich gerade in den besetzten Gebieten?» Auf einem Foto, das Podoljak in seinem Tweet teilte, waren erschossene Männer zu sehen, bei einem von ihnen waren die Hände auf dem Rücken gefesselt. Die Echtheit des Bildes konnte nicht unabhängig geprüft werden. Auch weitere Berichte ukrainischer Medien über vermeintliche Gräueltaten russischer Soldaten konnten nicht unabhängig überprüft oder bestätigt waren. Die Behörden beerdigten unterdessen rund 280 Zivilisten in Butscha in einem Massengrab. Die Leichen konnten während der russischen Besatzungszeit nicht beigesetzt werden, verlautete nach Angaben der «Ukrajinksa Prawda» aus der Verwaltung. Legende: Zerstörte russische Militärfahrzeuge in Butscha (1. März). Bei der Rückeroberung der Stadt sollen ukrainische Soldaten zahlreiche tote Zivilisten vorgefunden haben. Keystone

21:58 Russland sieht Weg frei für Gespräche zwischen Putin und Selenski Offenbar zeichnen sich Verhandlungen auf höchster Ebene zwischen Russland und der Ukraine ab. Die Agentur Interfax Ukraine zitiert David Arachamia, der zum ukrainischen Verhandlungsteam gehört, mit den Worten: Russland habe angedeutet, dass man bei den Dokumenten für den Entwurf eines Friedensvertrags so weit vorangekommen sei, dass dies direkte Konsultationen der Präsidenten beider Länder erlaube. Russland habe die Position der Ukraine grundsätzlich akzeptiert, mit Ausnahme des Standpunktes zur Krim. Nach russischen Angaben sind die Verhandlungen mit der Ukraine nicht einfach, müssten aber fortgesetzt werden, zitiert die Agentur Ria den russischen Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Russland habe eine Fortsetzung der Gespräche in Belarus vorgeschlagen, was die Ukraine aber ablehne.

21:11 Region um Kiew unter ukrainischer Kontrolle Die russischen Truppen haben sich offenbar komplett aus der Region um die Hauptstadt Kiew zurückgezogen oder wurden zurückgeschlagen. «Irpin, Bucha und Hostomel und das gesamte Gebiet Kiew - vom Feind befreit», schrieb die stellvertretende Verteidigungsministerin Anna Maljar am Samstagabend auf Twitter und Facebook, Link öffnet in einem neuen Fenster. Von einem Rückzug der Russen im Nordwesten Kiews hatten zuvor bereits der britische Geheimdienst und ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenski berichtet. Demnach haben ukrainische Truppen rund um Kiew mehr als 30 Dörfer zurückerobert. Die russische Militärführung hatte vor einigen Tagen auch selbst erklärt, ihre Angriffe auf den Osten und Süden der Ukraine konzentrieren zu wollen. 00:47 Video Christoph Wanner zu russischen Truppenbewegungen im Osten der Ukraine Aus Tagesschau vom 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

20:35 Am Samstag konnten tausende Menschen flüchten Tausenden Menschen ist am Samstag die Flucht aus umkämpften Städten in der Ukraine gelungen. 765 Zivilisten hätten mit eigenen Fahrzeugen die Hafenstadt Mariupol im Südosten des Landes verlassen können, teilte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk auf Telegram mit. Fast 500 Zivilisten seien aus der Stadt Berdjansk geflohen. Die Flüchtenden wollten alle nach Saporischschja, der sechstgrössten Stadt in der Ukraine. Zudem seien in Berdjansk weitere zehn Busse gestartet. Morgen Sonntag solle die Evakuierung dort fortgesetzt werden, sagte Wereschtschuk. Auch aus Städten wie Sjewjerodonezk und Lyssytschansk im ostukrainischen Luhansk sei vielen Menschen die Flucht gelungen. 01:04 Video Christoph Wanner zur Bedeutung von Mariupol für Russland Aus Tagesschau vom 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

19:57 Tausende Ukrainer kehren ins Land zurück Trotz des Kriegs kehren tausende Ukrainer aus dem Ausland zurück in ihre Heimat. Allein in dem Gebiet der westukrainischen Metropole Lwiw (Lemberg) hätten innerhalb von 24 Stunden 19’000 Menschen die Grenze überquert, schrieb der örtliche Militärchef Maxim Kosyzkyj auf Facebook. Damit seien 5000 Ukrainer mehr eingereist als ausgereist. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar seien 556’000 Menschen wieder eingereist, berichtete Kosyzkyj weiter. Aber mehr als 1.3 Millionen Ukrainer hätten über die Region Lwiw das Land Richtung Westen verlassen. Nach Einschätzung des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind seit dem Beginn der russischen Invasion schon über vier Millionen Menschen ins Ausland geflohen. Nicht alle Ukrainer verliessen ihre Heimat. Sie suchen Schutz in Regionen der Ukraine, wo nicht gekämpft wird.

19:31 Armeechef Thomas Süssli: «Jetzt ist die Zeit, umzudenken» Der Chef der Armee, Thomas Süssli, sieht durch den Ukraine-Krieg den Zeitpunkt für ein Umdenken in der Sicherheitspolitik der Schweiz gekommen. Das sagte er in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Mit der «Armee 21» habe die Schweiz entschieden, nur noch die Kompetenz zur Landesverteidigung zu erhalten. Aber um die ganze Schweiz über längere Zeit zu verteidigen, fehlten aber die Kapazitäten. Bezüglich der politischen Forderung nach mehr Geld für die Armee hält sich Thomas Süssli zurück. Es gebe einen Beschaffungsplan für die nächsten 12 Jahre und wisse, welche Fähigkeiten man sich aneignen müsse. Die Szenarien der Weiterentwicklung der Armee entsprächen in vielem, was man gegenwärtig in der Ukraine sehe, etwa Cyberangriffe oder Desinformationskampagnen. Zu einer Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten sagte Süssli, die Nachbarländer erwarteten von der Schweiz einen Beitrag zur Sicherheit. Dabei gelte es aber, die eigene Position als neutrales Land glaubwürdig dazulegen. Aus rein militärischer Perspektive ergäbe eine engere Zusammenarbeit mit Nato und EU Sinn, das sei aber ein politischer Entscheid. Audio Armeechef Süssli zu Aufrüstungsplänen 29:11 min, aus Samstagsrundschau vom 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 29 Minuten 11 Sekunden.

18:58 Rund 10'000 Menschen demonstrieren in Bern für Frieden Der Kundgebung auf dem Bundesplatz ging ein Marsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Berner Innenstadt voraus. Zahlreiche Menschen trugen Friedensfahnen, ukrainische Flaggen und Transparente. Die Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz, Rita Famos, richtete einen Appell an Patriarch Kyrill I, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau. «Zeigen Sie Präsident Putin auf, dass es keine christliche Legitimation gibt für diesen Krieg». Auf dem Bundesplatz sprachen auch zwei Vertreterinnen der russischen Opposition. Katja Glikmann, Journalistin der russischen Oppositionszeitung «Nowaja Gaseta», sagte, die 2006 getötete, Journalistin Anna Politkowskaja habe schon vor Jahren vor Putin gewarnt. Doch der Westen habe nicht zugehört. Für einen Stopp von Gas- und Ölkäufen aus Russland sprach sich Hanna Perekhoda aus, Vertreterin eines Unterstützungskomitees für das ukrainische Volk in der Waadt und in Genf. Zentrales Anliegen der Kundgebung war laut den Veranstaltern, dass sich die Schweiz aktiv einsetzen soll für einen sofortigen Waffenstillstand und den vollständigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Zur Kundgebung aufgerufen hatten die Jungen Grüne, SP und Grünliberalen und auch die FDP Schweiz. Auch Gewerkschaften und zahlreiche andere Organisationen gehörten zu den Veranstaltern der Kundgebung. 02:33 Video Demonstration in Bern gegen den Krieg in der Ukraine Aus Tagesschau vom 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

18:02 Reportage aus der kriegszerstörten Kleinstadt Irpin Die Kleinstadt Irpin, nordwestlich von Kiew, stand wochenlang unter heftigem Beschuss als russische Truppen auf die Hauptstadt vorrücken wollten. Die Menschen versuchten verzweifelt zu flüchten - viele kamen dabei ums Leben. Seit Anfang Woche ist die strategisch wichtige Stadt wieder unter ukrainischer Kontrolle. Die Bewohner, die bis jetzt inmitten der Trümmer ausgeharrt haben, berichten von traumatischen Erlebnissen, wie die Reportage der «Tagesschau» zeigt: 01:24 Video Irpin, nordwestlich von Kiew, nach den russischen Angriffen Aus Tagesschau vom 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

17:31 Militärischer Druck auf Osten und Süden der Ukraine In der sechsten Woche des Ukraine-Kriegs tritt die russische Invasion in eine neue Phase: Während sich in der Umgebung der Hauptstadt Kiew die russischen Truppen zurückgezogen haben, verstärken sie ihren Druck auf Gebiete im Osten und Süden des Landes. Nach britischen Geheimdienstinformationen drängten ukrainische Truppen russische Verbände aus den nordwestlich von Kiew gelegenen Vorstädten Irpin, Bucha und Hostomel zurück. Es gebe Luftangriffe auf die Städte Mariupol, Charkiw und Tschernihiw, sagte der Präsidentenberater Olexi Arestowitsch im ukrainischen Fernsehen. Neben der Rüstungsindustrie seien auch Wohngebiete betroffen. Tschernihiw sei aber derzeit noch über den Landweg zu erreichen. Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass russische Truppen auch aus der Sperrzone des ehemaligen Atomkraftwerks Tschernobyl zurückgezogen worden sind. Sie würden nun auf russischem Gebiet gegen die Stadt Charkiw vorstossen. Mit Blick auf diese Truppenbewegungen sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, er erwarte heftige Angriffe im Donbass, im Osten. Im Südosten der Ukraine, in der seit Wochen belagerten Stadt Mariupol, warten noch rund 100’000 Einwohner auf eine Evakuierung, möglicherweise noch heute Sonntag.

16:56 Carla Del Ponte: «Putin ist ein Kriegsverbrecher» Die ehemalige Bundesanwältin Carla Del Ponte hat den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) dazu aufgerufen, rasch einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin auszustellen. «Putin ist ein Kriegsverbrecher», sagte die einstige Chefanklägerin in einem Interview, mit der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps, Link öffnet in einem neuen Fenster». Del Ponte arbeitete von 1999 bis 2007 für den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien als Chefanklägerin und leitete die Ermittlungen zum Völkermord in Ruanda (1999-2003). Die Ausstellung eines internationalen Haftbefehls sei notwendig, um Putin und andere führende russische Politiker für die Verbrechen verantwortlich zu machen, die in der Ukraine seit dem Einmarsch der russischen Armee begangen wurden, betonte die 75-Jährige. Die Ausstellung eines solchen Haftbefehls bedeute nicht, dass Putin verhaftet werde, so Del Ponte. Wenn er in Russland bleibe, werde das nie der Fall sein, aber es werde ihm unmöglich sein, sein Land zu verlassen. Laut Del Ponte wäre das bereits ein wichtiges Signal, dass er viele Staaten gegen sich habe. Der ICC hat am 3. März Ermittlungen eingeleitet, nachdem er von rund 40 Mitgliedsstaaten des Gerichtshofes dazu aufgefordert worden war. 03:28 Video Interview mit Carla Del Ponte Aus Club vom 22.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 28 Sekunden.

15:48 Schweizer Treffen mit ukrainischen Parlamentarierinnen Nationalratspräsidentin Irene Kälin (Grüne/AG) hat am Samstag die ukrainischen Parlamentarierinnen Maria Mezentseva und Olena Khomenko sowie den ukrainischen Botschafter Artem Rybchenko getroffen. Am Treffen nahmen auch die Nationalräte Alfred Heer (SVP/ZH), Martin Bäumle (GLP/ZH) und Sibel Arslan (Grüne/BS) sowie Botschafter Claudio Fischer teil. Bei den Gesprächen sei es darum gegangen «abzutasten, wo die Schweiz der Ukraine noch Support leisten kann», erklärte eine Sprecherin der Parlamentsdienste der Agentur Keystone-SDA. Möglichkeiten gebe es allenfalls im medizinischen Sektor oder bei der Verpflegung und Betreuung von Kindern und Flüchtenden. Konkrete Zusagen seien keine gemacht worden, sagte die Sprecherin. Ausserdem habe die Schweizer Seite auf die guten Dienste der Schweiz bei Konflikten hingewiesen. Die beiden ukrainischen Parlamentarierinnen weilen für einige Tage in der Schweiz.

14:50 Bern: Nationale Kundgebung für Frieden in der Ukraine hat begonnen In Bern hat am Samstagnachmittag eine nationale Kundgebung für den Frieden begonnen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich zu einem Marsch durch die Innenstadt sowie für Reden und Musik auf dem Bundesplatz. Am Besammlungsort, der Schützenmatte beim Bahnhof Bern, fanden sich kurz nach Mittag rund zweitausend Menschen ein. Auf dem Programm steht eine Rede von zwei Russinnen, die laut den Organisatoren zur Opposition gehören. Auch zwei Ansprachen von Ukrainerinnen sind geplant. Das Anliegen der Kundgebung ist laut den Veranstaltern, dass sich die Schweiz aktiv für einen sofortigen Waffenstillstand und den vollständigen Abzug russischer Truppen aus der Ukraine einsetzen soll. Auch brauche es eine internationale Untersuchung der begangenen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Das Spektrum der Parteien, die zur Demonstration aufgerufen haben, reicht von links bis rechts – von den Jungen Grünen, SP und Grünliberalen bis zur FDP Schweiz. Auch Gewerkschaften, Organisationen und Religionsgemeinschaften haben zur Teilnahme eingeladen. Legende: Teilnehmer der Kundgebung in Bern. Keystone

13:10 Russland liefert weiterhin durch die Ukraine Gas Ungeachtet des Krieges pumpt der russische Staatskonzern Gazprom weiterhin in grossem Umfang Gas durch die Ukraine in den Westen. Heute Samstag sollen 108 Millionen Kubikmeter durch das Leitungssystem des russischen Nachbarlands geliefert werden, wie der Konzern in Moskau mitteilte. Dies entspricht nach russischen Angaben der bestellten Menge. Bestätigt wurde die Lieferungen vom Betreiber des ukrainischen Gastransitnetzes, wie die Agentur Interfax meldete. Die Ukraine bezieht aus dem Transit des russischen Gases für den eigenen Staatshaushalt wichtige Durchleitungsgebühren. Durch die russisch-europäische Pipeline «Jamal-Europa» fliesst Interfax zufolge hingegen derzeit kein Gas über Belarus und Polen nach Deutschland. Vielmehr werde Gas im so bezeichneten Reverse-Verfahren aus europäischen Speichern von Deutschland nach Polen umgeleitet. Damit gehen die Lieferungen durch die anderen Leitungen auch nach der Umstellung der Zahlungen auf Rubel weiter. Legende: Keystone / Archiv

11:39 Grossbritannien: Ukraine rückt gegen russische Truppen vor Die ukrainische Armee rückt nach britischen Geheimdienstinformationen in der Nähe der Hauptstadt Kiew weiter auf russische Truppen vor, die auf dem Rückzug sind. Nach einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums von Samstag in London dauern auch Versuche der Ukrainer an, am nordwestlichen Rand der Hauptstadt von Irpin in Richtung Bucha und Hostomel vorzustossen. Vom wichtigen Frachtflughafen Hostomel, der seit Beginn des Krieges am 24. Februar umkämpft ist, hätten sich die Russen inzwischen zurückgezogen, hiess es weiter. Auch entlang der östlichen Achse seien mehrere Dörfer von ukrainischen Einheiten zurückerobert worden, ebenso wie eine wichtige Strasse in der Stadt Charkiw im Osten des Landes. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben war nicht möglich.

11:17 Russland spricht erneut von erfolgreichen Angriffen in der Ukraine Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bei neuen Raketenangriffen in der Ukraine mehrere Dutzend weitere Militärobjekte zerstört. Demnach wurde nahe der Handels- und Industriestadt Krementschuk, rund 300 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew, am Samstagmorgen ein Benzin- und Diesellager vernichtet. Aus dem Lager seien die ukrainischen Truppen im Zentrum und im Osten des Landes mit Treibstoff versorgt worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau. Zudem seien zwei Militärflugplätze ausser Gefecht gesetzt worden – nahe der Stadt Poltawa und in der Nähe von Dnipro. Insgesamt seien innerhalb eines Tages 67 militärische Objekte zerstört worden, darunter auch Munitionslager, sagte der Generalmajor. Zudem seien zwei Kampfhubschrauber vom Typ Mi-24 sowie 24 Drohnen abgeschossen worden. Diese Angaben waren von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen.

11:07 Papst erwägt Besuch der Ukraine Papst Franziskus sagte am Samstag, er erwäge einen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Auf die Frage eines Reporters im Flugzeug von Rom nach Malta, ob er eine Einladung der ukrainischen politischen und religiösen Autoritäten in Erwägung ziehe, antwortete Franziskus: «Ja, sie liegt auf dem Tisch.» Er nannte keine weiteren Details. Papst Franziskus ist derwei zu seiner zweitägigen Reise im kleinsten EU-Land Malta angekommen. Die Maschine mit der Vatikan-Delegation und Journalisten an Bord landete am Samstagvormittag gegen 10 Uhr auf dem internationalen Flughafen in Luqa. Legende: Der Papst während des Flugs von Rom nach Malta. Keystone