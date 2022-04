Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:50 Wladimir Klitschko bittet Westen um weitere Unterstützung Der Bruder des Bürgermeisters von Kiew Vitali Klitschko, Wladimir Klitschko, bittet um weitere Unterstützung für sein Land. «Wir haben schon viel bekommen, vor allem von Deutschland», sagte er im ZDF und bedankte sich. Allerdings sei dies nicht genug. «Der Angreifer, der Aggressor macht immer weiter», sagt er. Benötigt würden vom Westen Finanzhilfen, Lebensmittel, Medikamente, Waffen und eine wirtschaftliche Isolierung Russlands.

21:47 Russland kündigt humanitären Korridor in Mariupol für Freitag an Russland will nach eigenen Angaben an diesem Freitag einen neuen Anlauf für einen humanitären Korridor aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol nehmen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau kündigte eine Feuerpause für den Morgen und den geplanten Beginn der Evakuierung von 9.00 Uhr MESZ an. Die Menschen sollten unter Beteiligung des Roten Kreuzes und des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen aus der Stadt herausgebracht werden, sagte Generalmajor Michail Misinzew. Misinzew warf der ukrainischen Seite vor, sie habe die Evakuierung der Stadt am Donnerstag durch Beschuss verhindert. Tausende Menschen seien allerdings aus Mariupol herausgebracht worden. Die ukrainische Seite hingegen wirft Moskau immer wieder vor, die Flüchtlingskorridore durch Beschuss zu sabotieren und die Menschen nach Russland zu verschleppen. In das belagerte Mariupol seien keine Busse gelangt, teilte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk mit. Sie nannte keine Gründe.

21:29 Biden: Putin «scheint sich selbst zu isolieren» Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung der US-Regierung im Ukraine-Krieg womöglich einige seiner Berater von ihren Aufgaben entbunden und sich selber isoliert. «Es gibt Anzeichen dafür, dass er einige seiner Berater entlassen oder unter Hausarrest gestellt hat», sagte US-Präsident Joe Biden im Weissen Haus. Es gebe aber «nicht so viele handfeste Beweise». Auf die Frage, ob Putin von seinen Beratern falsch informiert werde, antwortete Biden: «Es gibt eine Menge Spekulationen. Aber er scheint – ich sage das nicht mit Gewissheit – er scheint sich selbst zu isolieren.» Biden sagte weiter, es gebe keine eindeutigen Beweise dafür, dass Putin seine Truppen wie angekündigt aus der Umgebung von Kiew abziehen würde. Es sei eine offene Frage, ob der Kremlchef sich nun auf den Donbass konzentrieren werde. Er selber sei skeptisch.

21:06 SRF-Korrespondent: «Putin braucht das Erdgasgeschäft mit Europa» Russlands Präsident Putin verlangt die Abwicklung von Gas-Zahlungen über russische Konten. Aber offenbar kann der Westen, insbesondere auch die EU, weiterhin in Euro bezahlen. Wieso das Entgegenkommen? «Wladimir Putin braucht das Geld, und wie er es braucht», so Sebastian Ramspeck, Internationaler SRF-Korrespondent. «Er braucht es mal ganz grundsätzlich für die russische Wirtschaft, weil die natürlich massiv leidet unter den westlichen Sanktionen. Er ist froh um diesen Wechsel von Dollar und Euro in Rubel. Das stützt den Rubel, der ja zweitweise massiv unter Druck geraten ist. Vor allem braucht er das Geld, um den Krieg zu finanzieren. Es gibt Schätzungen von Militärexperten, wonach der Krieg umgerechnet jeden Tag zwischen 250 Millionen Franken und einer Milliarde Franken kostet. Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus dem Erdgasgeschäft, zum Beispiel mit der EU, in der Grössenordnung von 700 Millionen Franken pro Tag. Man kann sagen, mit dem Erdgasgeschäft mit Europa finanziert er seinen Krieg in der Ukraine. Alternativen würde es zwar schon geben, aber noch nicht in genügendem Umfang. «Die russischen Erdgasexporte erfolgen vor allem durch Pipelines. Diese Leitungen verlaufen eher von den westlichen Feldern Richtung Westen, Richtung Europa. Das ist die Infrastruktur, die existiert. Man diskutiert in der Gaswirtschaft in Russland schon lange darüber, zu diversifizieren, neue Absatzmärkte zu erschliessen. Es werden Pipelines gebaut, vor allem Richtung China, es werden auch Anlagen gebaut, um Gas vermehrt zu verflüssigen und dann Flüssiggas mit Tankern zu exportieren. Aber das ist noch viel Zukunftsmusik. Im Moment braucht Putin noch das Erdgasgeschäft mit Europa.» 01:28 Video Ramspeck: «Putin braucht das Geld» Aus Tagesschau vom 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

20:38 Selenski kritisiert Diamantenhandel in Belgien Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Belgien Vorwürfe wegen des anhaltenden Handels mit Diamanten aus Russland gemacht. Die Verteidiger der belagerten Stadt Mariupol kämpften für die Freiheit und gegen die Tyrannei, sagte Selenski in einer Video-Rede im belgischen Parlament. Im Gegensatz dazu gebe es diejenigen, die sich so sehr an die Freiheit gewöhnt hätten, dass sie nicht einmal merken wollten, was der Kampf dafür wert sei. Das sei «die Welt derer, die glauben, dass russische Diamanten zum Beispiel in Antwerpen wichtiger sind als der Krieg in Osteuropa.» Die Europäische Union hatte mit ihrem vierten Sanktionspaket Mitte März zwar den Diamanten-Export nach Russland verboten. Doch der für Antwerpen wichtige Import russischer Rohdiamanten ist weiter möglich.

20:08 Internationale Geberkonferenz: Mehr Waffen für die Ukraine Bei einer von London koordinierten internationalen Geberkonferenz für die Ukraine wurden nach Angaben der britischen Regierung weitere Zusagen für Waffenlieferungen an das Land gemacht. «Die internationale Gemeinschaft hat ihre Zusage für eine Erweiterung des Pakets militärischer Unterstützung für die Ukraine gegeben und neue Wege erforscht, um die ukrainischen Streitkräfte auf längere Sicht zu stärken», heisst es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London. Dazu gehöre die Bereitstellung von leistungsfähigen Luft- und See-Verteidigungssystemen, Artillerie, gepanzerten Fahrzeugen sowie Training und logistische Unterstützung. Genaue Angaben über Menge und Art der Waffenlieferungen machte das britische Verteidigungsministerium nicht. An der Konferenz am Donnerstag hatten mehr als 35 Staaten teilgenommen.

19:56 Russland verhängt Exportverbot für Raps und Sonnenblumenkerne Russland verhängt ab Freitag einen vorübergehenden Export-Stopp für Raps und Sonnenblumenkerne. Das Ausfuhrverbot gelte bis Ende August, teilte das Landwirtschaftsministerium in Moskau mit. Zudem solle der Export für Sonnenblumenöl von Mitte April bis Ende August auf 1.5 Millionen Tonnen begrenzt werden. Damit solle vor dem Hintergrund einer erhöhten Nachfrage und gestiegener Preise die Versorgung russischer Kunden sichergestellt werden.

19:27 Lettland verbietet Z-Symbol bei Veranstaltungen In Lettland ist die Verwendung des Z-Symbols bei öffentlichen Veranstaltungen künftig verboten. Der Buchstabe wird von Befürwortern des russischen Angriffskriegs in der Ukraine genutzt. Das Parlament in Riga beschloss am Donnerstag eine Gesetzesänderung, nach der das oft auf russischen Militärfahrzeugen im Kriegsgebiet zu sehende Symbol ebenso wenig gezeigt werden darf wie das «V», das für «sila v pravde» («Die Kraft liegt in der Wahrheit») steht, oder ähnliche Symbole. Vergehen werden mit Geldbussen geahndet. Das Z-Symbol ist vom militärischen Erkennungszeichen zum Symbol für die Unterstützung des russischen Krieges in der Ukraine geworden. Doch die Experten sind sich nicht einig, was es genau bedeutet. Lesen Sie hier, was es mit dem «Z» auf sich hat. Legende: Das Z-Symbol wird von Befürwortern des russischen Angriffskriegs in der Ukraine genutzt – wie hier von pro-russischen Separatistengruppen in der Region Donezk (Bild vom 11. März 2022). Reuters

19:01 SRF-Korrespondent zur Freigabe der US-Ölreserven: «Problem wird nur aufgeschoben» Die US-Regierung hat angekündigt, in den nächsten Monaten grosse Teile ihrer Ölreserven freizugeben. «So etwas hat es in der Geschichte der Vereinigten Staaten noch nie gegeben, dass man so viel Öl von den strategischen Reserven freigibt», sagt SRF-Börsenkorrespondent Jens Korte in New York. «Die USA haben eine Kapazität von 700 Millionen Barrel. Die Lager sind derzeit aber nicht voll, sondern stehen eher bei 580 Millionen Barrel. Das heisst: Diese 180 Millionen Barrel wären fast ein Drittel der strategischen Reserven in den USA. Eins ist klar, die Popularität von Präsident Joe Biden ist auf dem Tiefpunkt – nicht zuletzt, weil vieles teurerer geworden ist. Im Herbst finden wichtige Kongresswahlen statt und auch deshalb erfolgt nun dieser Schritt.» Es gebe relativ viel Skepsis, was die Nachhaltigkeit dieser Massnahme betreffe, betont Korte. «Wenn man die Reserven anzapft, muss man sie irgendwann auch wieder auffüllen. Das würde mittelfristig tendenziell den Preis wieder erhöhen. Insofern verschiebt man letztendlich die Probleme in die Zukunft. Das strukturelle Problem wird damit auch nicht gelöst. Es wird derzeit mehr Öl nachgefragt als gefördert. Dieses Unverhältnis zwischen Nachfrage und Angebot ist es ja, das die Preise so stark treibt.» 02:04 Video Jens Korte zu Freigabe der Ölreserven: «Einzigartig in der Geschichte der USA» Aus Tagesschau am Vorabend vom 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

18:48 Scholz: Bleiben bei Gas-Zahlung in Euro und Dollar Nach jüngsten russischen Forderungen zur künftigen Bezahlung von Gas-Lieferungen beharrt der deutsche Kanzler Olaf Scholz auf seiner Ablehnung einer Zahlung in Rubel. «Die Zahlung russischer Gaslieferungen findet entsprechend der bestehenden Verträge in Euro und Dollar statt», teilte Scholz auf Twitter mit. «Das ist so, das wird auch so bleiben, und das habe ich gestern in meinem Gespräch mit Präsident Putin auch deutlich gemacht.» Gleichwohl will sich die Regierung die Forderungen aus Moskau genau anschauen. «Wenn uns das Dekret vorliegt, wird die Bundesregierung es gründlich prüfen und bewerten», sagte eine Sprecherin des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

18:12 Russland verhängt Einreiseverbote gegen EU-Vertreter Als Antwort auf europäische Sanktionen hat Moskau Einreiseverbote gegen führende Vertreter der Europäischen Union verhängt. «Die Beschränkungen gelten für die höchste Führung der Europäischen Union (...) sowie für die Mehrheit der Abgeordneten des Europäischen Parlaments», teilte das Aussenministerium in Moskau mit. Die «schwarze Liste» umfasse auch Vertreter von Regierungen und Parlamenten einzelner EU-Staaten. Namen wurden keine genannt.

18:08 Selenski spricht von Tausenden Toten in Mariupol In Mariupol sind nach Aussagen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski Tausende Menschen ums Leben gekommen. «Jeder weiss, dass es dort zu einer humanitären Katastrophe gekommen ist», sagt Selenski in einer Video-Botschaft an das belgische Parlament. Er bat Belgien um Waffen, weitere Sanktionen gegen Russland und Hilfe bei dem angestrebten EU-Beitritt der Ukraine.

17:32 USA nehmen mit neuen Sanktionen Russlands Technologie-Sektor ins Visier Das US-Finanzministerium hat weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt, die sich insbesondere gegen den Technologie-Sektor richten. Es seien 21 Einrichtungen und 13 Personen betroffen, heisst es in einer Erklärung. Darunter ist der grösste Chip-Hersteller des Landes, Mikron. Zudem wird die US-Regierung berechtigt, Sanktionen auch gegen die Elektronik-, Schifffahrt- sowie Luft- und Raumfahrt-Branche in Russland zu verhängen.

17:23 US-Regierung will Ölreserven freigeben Angesichts hoher Benzinpreise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine will die US-Regierung aus ihrer strategischen Reserve massive Mengen Rohöl verkaufen, um den Marktpreis zu drücken. Die Regierung werde für die nächsten sechs Monate jeden Tag durchschnittlich eine Million Barrel Rohöl freigeben, erklärte das Weisse Haus. Es sei die «grösste Freigabe der Ölreserven in der Geschichte», heisst es. Gleichzeitig kündigte die Regierung neue Massnahmen an, um die heimische Ölproduktion anzukurbeln. «Diese Rekord-Freigabe wird eine historische Angebotsmenge liefern, die bis zum Jahresende als Brücke dienen wird, bis die heimische Produktion vergrössert wird», erklärte das Weisse Haus. Die Freigabe aus der Ölreserve sei mit internationalen Partnern abgesprochen worden. 00:41 Video USA geben Teil der Ölreserven frei Aus Tagesschau am Vorabend vom 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

17:15 London verhängt Sanktionen gegen Chefs russischer Staatsmedien Grossbritannien hat weitere Sanktionen gegen Russen verhängt, die der Regierung von Präsident Wladimir Putin nahestehen. Im Fokus stehen dieses Mal Vertreter von Staatsmedien. Die Massnahmen richten sich unter anderem gegen den früheren Chef der russischen Medienaufsicht, Alexander Scharow, den Direktor des Senders RT, Alexej Nikolow, und gegen den Nachrichtensprecher Sergej Briljow vom Staatssender Rossija. Der Krieg gegen die Ukraine stütze sich auf einen «Strom der Lügen», sagte die britische Aussenministerin Liz Truss in London. Die jüngsten Sanktionen beträfen «schamlose Propagandisten, die Putins Fake News und Narrative verbreiten». Auf der Liste steht auch Generaloberst Michail Misinzew. Misinzew wird für Angriffe auf zivile Infrastruktur und Wohngebiete in der belagerten Hafenstadt im Südosten der Ukraine verantwortlich gemacht.

17:01 OSZE-Mission in der Ukraine wird nicht verlängert Die internationale Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine wird nicht verlängert. Das gab die OSZE in Wien bekannt. Der amerikanische OSZE-Botschafter Michael Carpenter kritisierte, dass Russland die dafür notwendige einstimmige Entscheidung der insgesamt 57 OSZE-Staaten mit einem Veto blockiert habe. «Das ist unverantwortlich und unvertretbar, aber nicht wirklich überraschend», sagte der US-Diplomat. Die OSZE hatte zuletzt rund 500 unbewaffnete Beobachter vor allem in der Ostukraine stationiert. Sie hatten insbesondere die Waffenstillstandslinie zwischen ukrainischen Einheiten und prorussischen Separatisten im Blick, wurden nach Beginn der russischen Invasion aber abgezogen. Das bisherige Mandat galt nur bis Ende März. Zahlreiche OSZE-Staaten hatten es verlängern wollen.

16:56 Ukraine: Grossteil russischer Truppen vom AKW Tschernobyl abgezogen Russische Truppen haben nach Angaben des ukrainischen Atomkonzerns Energoatom mit dem Abzug aus der Zone um das frühere AKW Tschernobyl begonnen. Russische Soldaten seien in zwei Kolonnen in Richtung der Grenze nach Belarus gefahren, teilte der Konzern auf Telegram mit. Das Personal des AKW Tschernobyl sei am Morgen über den geplanten Abzug informiert worden. In Tschernobyl bleibe noch «eine kleine Zahl» von Russen, hiess es weiter. Nach dem Einmarsch Russlands vor fünf Wochen sind die Sperrzone um das 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl und das AKW in Enerhodar im Gebiet Saporischschja in russischer Hand. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) berichtete, dass das russische Militär schriftlich die Kontrolle über das AKW Tschernobyl wieder an das ukrainische Personal übergeben habe.

16:17 Habeck kündigt weitere Sanktionen gegen Russland an Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Das letzte Sanktionspaket sollte nicht das letzte gewesen sein, sagte er in Berlin nach einem Treffen mit dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. Es sei darüber gesprochen worden, welche weiteren Sanktionen den russischen Präsidenten Wladimir Putin hindern könnten, den «barbarischen» Krieg in der Ukraine fortzusetzen. Einzelheiten nannte Habeck nicht. Habeck sagte weiter, Le Maire und er hätten einen täglichen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich zur Gasversorgung vereinbart. Falls gravierendere Massnahmen ergriffen werden müssten, solle diese koordiniert passieren. Zur Forderung Putins, dass Gaslieferungen in Rubel gezahlt werden müssten, sagte Habeck, entscheidend sei, dass die Verträge eingehalten werden. «Wichtig ist für uns, dass wir nicht das Signal geben: Wir lassen uns von Putin erpressen.»

16:10 Macron fordert längere Waffenpause für Mariupol Frankreich hat für die eingekesselte ukrainische Stadt Mariupol einen längeren Waffenstillstand gefordert, damit humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Die von Russland zugesagten wenigen Stunden Feuerpause reichten für eine Evakuierung nicht aus, heisst es aus dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron. Frankreich bestehe darauf, dass die Bedingungen des humanitären Völkerrechts eingehalten werden und die Sicherheit der beteiligten internationalen Organisationen gewährleistet werde. Die ukrainische Regierung schickte derweil 45 Busse nach Mariupol, um Menschen herauszuholen. Ob dies gelang, ist unklar. Ukrainischen Angaben zufolge sollen sich noch mehr als 100'000 Einwohner in der schwer zerstörten Stadt befinden. Vor dem Krieg lebten dort knapp 440'000 Menschen.