Der Ticker startet um 5:37 Uhr

18:25 Moskau beharrt auf Zahlung der Gaslieferungen in Rubel Russland bleibt bei der Bezahlung russischer Gaslieferungen nach Westeuropa in Rubel unnachgiebig. Bis 31. März würden auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin die Modalitäten ausgearbeitet, damit das System «einfach, verständlich, transparent und umsetzbar» für die Gasbezieher sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Agentur Interfax. «Keiner wird Gas umsonst liefern, und bezahlt werden kann es nur in Rubel», betonte Peskow. Die G7-Wirtschaftsmächte lehnen Zahlungen in Rubel für Gas jedoch ab. Heute bekräftigte auch die EU-Kommission, dass sie die gleiche Position wie die G7 vertrete. 01:10 Video Gaslieferungen nur in Rubel: Putin bekräftigt Forderung, Europa widerspricht Aus Tagesschau am Vorabend vom 29.03.2022. abspielen

17:39 Russischer Chefunterhändler: «Haben noch weiten Weg vor uns» Bei der angekündigten militärischen Deeskalation um Kiew und Tschernihiw handelt es sich nach den Worten von Russlands Chefunterhändlers Wladimir Medinski nicht um einen Waffenstillstand. «Das ist kein Waffenstillstand, sondern unser Bemühen, schrittweise zu einer Deeskalation des Konflikts zu kommen», sagte Medinski nach den Friedensverhandlungen in Istanbul dem russischen Staatssender RT. Laut Medinski ist es noch ein weiter Weg zu einer annehmbaren Vereinbarung.

16:50 US-Aussenminister skeptisch gegenüber Russlands Truppenabzug US-Aussenminister Antony Blinken äussert sich skeptisch zu den jüngsten russischen Ankündigungen. Es gebe das, was Russland sage, und das, was Russland tue, betont er. Die USA konzentrierten sich auf letzteres. In der Erklärung des russischen Vize-Verteidigungsministers sei keine Neuorientierung Russlands zu erkennen. Alexander Fomin hat angekündigt, die militärischen Aktionen um Kiew und Tschernihiw drastisch zu reduzieren. Die USA konzentrieren sich auf russische Taten, nicht auf Worte.

16:24 Belgien und Niederlande weisen russische Diplomaten aus Belgien weist 21 russische Diplomaten aus. Die Regierung wirft den Betroffenen laut Nachrichtenagentur Belga Spionage und Gefährdung der Sicherheit vor. Die Niederlande weisen 17 russische Geheimdienstmitarbeiter aus, die als Diplomaten akkreditiert waren, wie das Aussenministerium mitteilt. Legende: Der niederländische Aussenminister Wopke Hoekstra sagt, er rechne mit entsprechenden Gegenmassnahmen der Regierung in Moskau. Keystone

16:00 Trotz Rückzug aus Kiew: Russland will «Militäroperation» fortsetzen Ungeachtet der Ankündigung, Angriffe auf Kiew und Tschernihiw zu reduzieren, will Russland seine «militärische Spezial-Operation» fortsetzen. «Sie verläuft streng nach Plan», sagte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, der Agentur Interfax zufolge. Die Aufgaben und Ziele würden weiter erfüllt. Bei den Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern gehe es weiterhin um die «Entmilitarisierung der Ukraine, die Entnazifizierung», sagte Sacharowa. Neben einer möglichen Neutralität der Ukraine und damit verbundenen Sicherheitsgarantien würde zudem eine «Anerkennung heutiger territorialer Realitäten» diskutiert. Moskau fordert, dass Kiew die Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands anerkennt und die Gebiete Luhansk und Donzek als unabhängige Staaten. Das lehnt die Ukraine kategorisch ab.

15:27 Türkei lobt Fortschritte bei Friedensverhandlungen Die türkische Regierung wertet die Ergebnisse der Friedensverhandlungen in Istanbul als deutliche Schritte zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine. Bei den Gesprächen der russischen und ukrainischen Delegation seien «die bedeutendsten Fortschritte» seit Gesprächsbeginn erzielt worden, sagte der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu. Die Unterhändler hatten sich bis zum Treffen in der Türkei bereits dreimal im Grenzgebiet von Belarus getroffen. Danach gab es regelmässige Videoschalten. Mit den heutigen Verhandlungen ist die aktuelle Gesprächsrunde für einen Frieden in der Ukraine nach Angaben der Türkei beendet. Es werde keinen zweiten Verhandlungstag geben, teilt das türkische Aussenministerium mit.

14:54 Russland will «militärischen Aktivitäten» bei Kiew und Tschernihiw reduzieren Russland will nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine «militärischen Aktivitäten» in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Diese sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit der Ukraine entschieden worden, teilte Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin nach den Friedensverhandlungen in Istanbul mit. Es ist die erste Ankündigung zu einem Rückzug dieser Art von russischer Seite seit Kriegsbeginn vor gut einem Monat. Der Schritt solle dazu dienen, gegenseitig Vertrauen aufzubauen und die Bedingungen für weitere Verhandlungen zu schaffen, sagte Fomin. Unterdessen teilte der ukrainische Generalstab mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Grossstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachtet. Legende: Ein beschlagnahmter russischer Panzer vor Kiew (28. März 2022). Reuters

14:45 Ukraine bietet Neutralität für Sicherheitsgarantien Die Ukraine hat bei den Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in der Türkei im Gegenzug für Sicherheitsgarantien Neutralität angeboten. Damit würde die Ukraine keinem militärischen Bündnis beitreten, sagten die ukrainischen Unterhändler heute nach den Gesprächen in Istanbul zu Reportern. Zudem werde es keine militärischen Stützpunkte im Land geben. Vor Inkrafttreten eines finalen Abkommens müsse aber auf dem gesamten Gebiet der Ukraine wieder Frieden herrschen und per Referendum über die Bedingungen eines Abkommens mit Russland entschieden werden. Als Garanten für die Einhaltung der Sicherheit könnten die Türkei, Israel, Polen und Kanada fungieren. Der Hauptunterhändler der russischen Seite, Wladimir Medinski, erklärte, die Gespräche seien konstruktiv gewesen. Die ukrainischen Vorschläge würden geprüft und Präsident Wladimir Putin darüber informiert. Ein Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski sei nur möglich, wenn die Aussenministerien der Länder sich einig seien.

14:37 Schweizer Justizministerin sieht keine Ungleichbehandlung von Flüchtlingen Justizministerin Karin Keller-Sutter schliesst nicht aus, dass die schweizweite Solidarität abebben könnte, «falls noch viel mehr Flüchtlinge kommen und die Behörden ihre Aufgaben nicht machen». Eine Ungleichbehandlung mit anderen Flüchtlingen sieht sie nicht. Doch der Schutzstatus S sorge dafür, dass das System angesichts der schieren Menge von Schutzsuchenden nicht kollabiere, sagt Keller-Sutter im Tagesgespräch vonRadio SRF. Zudem hätten die allermeisten dieser Menschen den festen Willen, in die Ukraine zurückzukehren. Und sie verstünden sich insbesondere nicht als Flüchtlinge, sondern als Vertriebene. Diese Menschen seien kollektiv bedroht. Man dürfe die Situationen nicht vermischen. Insofern sehe sie keine Ungleichbehandlung oder Bevorzugung der ukrainischen Flüchtlinge gegenüber anderen Flüchtlingen, die in die Schweiz kommen, so die Bundesrätin. Audio Karin Keller-Sutter: Schaffen wir das? 27:14 min, aus Tagesgespräch vom 29.03.2022. abspielen. Laufzeit 27:14 Minuten.

13:39 Treffen der Unterhändler in Istanbul beendet Das Treffen zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern in Istanbul am Dienstag ist nach ukrainischen Angaben beendet. Dies teilt die ukrainische Botschaft in der Türkei mit. Die Gespräche dauerten den Angaben zufolge rund vier Stunden mit gelegentlichen Unterbrechungen. Es war zunächst unklar, ob sie am Mittwoch für einen zweiten Tag fortgesetzt werden.

13:29 Mindestens drei Tote bei Raketenangriff auf Mykolaiw In der südukrainischen Hafenstadt Mykolaiw sind nach Behördenangaben bei einem russischen Raketenangriff auf ein Verwaltungsgebäude mindestens drei Menschen getötet worden. 22 Menschen seien verletzt worden, teilt der Rettungsdienst mit. 18 von ihnen seien aus dem Trümmern gerettet worden. Eine russische Rakete sei in das Gebäude der Regionalverwaltung eingeschlagen, erklärt Gouverneur Vitali Kim. Die russischen Streitkräfte haben die Hafenstädte wie Cherson, Mykolaiw und Mariupol angegriffen, um die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschneiden und einen Landkorridor von Russland zur 2014 annektierten Halbinsel Krim zu schaffen. Legende: Weit in den Himmel steigt eine Rauchsäule auf, nachdem das Verwaltungsgebäude in Mykolaiw getroffen worden ist. Reuters

13:01 IKRK: 18 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer werden Hilfe benötigen In der Ukraine werden laut einer Schätzung des Roten Kreuzes 18 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen. Das sei ein Drittel der Bevölkerung, sagte Francesco Rocca, der Präsident der Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC). «Niemand in der Ukraine bleibt von dem Konflikt verschont», sagte er bei einer Pressekonferenz in Genf. Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben die Vereinten Nationen und ihre Partnerorganisationen erst 900'000 besonders hilfsbedürftige Menschen versorgen können, wie das UNO-Nothilfebüro OCHA bekanntgab. «Das ist gut, aber es reicht bei weitem nicht.» Die Kriegsparteien müssten eine sichere Durchfahrt für Hilfskräfte und Konvoys garantieren. Bei 74 Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen kamen nach Angaben des Vertreters der Weltgesundheitsorganisation WHO in der Ukraine bislang 72 Menschen ums Leben, 40 weitere überlebten mit Verletzungen. Legende: Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen erwartet, dass es in mehr als 40 Prozent der untersuchten Gebiete in den kommenden drei Monaten zu Nahrungsmittelknappheit kommen werde Reuters

12:45 Kreml-Sprecher: Spätestens Mittwoch belastbare Verhandlungsergebnisse Die russische Regierung rechnet damit, dass sich noch im Laufe des Dienstags oder am Mittwoch herausstellen wird, ob die russisch-ukrainischen Friedensgespräche in der Türkei erfolgreich sein werden. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärt weiter, der Milliardär Roman Abramowitsch sei an den Verhandlungen beteiligt, er gehöre aber nicht zur russischen Delegation.

12:41 Russland will sich auf Donbass-Region konzentrieren Russland will sich laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei der Invasion der Ukraine nun auf die östliche Region Donbass konzentrieren. Die «Befreiung» des Donbass sei nun die Hauptaufgabe, sagt Schoigu laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Die Hauptaufgaben der ersten Einsatzphase seien abgeschlossen. Die Fähigkeiten des ukrainischen Militärs seien erheblich geschwächt worden. Die Ukraine verfüge über keine Marine mehr. Der Minister sagte zudem laut der Agentur RIA, dass in den vergangenen beiden Wochen rund 600 ausländische Söldner in der Ukraine getötet worden seien.

12:34 Sender RT (ehemals Russia Today) macht trotz EU-Verbot weiter Anfang März hat die EU das Programm von RT DE in Europa verboten. Auswertungen der vergangenen Tage jedoch haben gezeigt: Russia Today macht einfach weiter. Zwar wurde die Homepage von RT DE abgeschaltet, kürzlich jedoch tauchten unter neuen URLs wieder Klone auf. Und der Online-Stream beweist: die Studios in Berlin produzieren weiter. Trotz EU-Verbot. Was die Schweiz betrifft, hat der Bundesrat am vergangenen Freitag an einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen, die EU-Sanktionen im Medienbereich nicht zu übernehmen bzw. Russia Today hierzulande nicht zu verbieten. Audio Medientalk: RT DE macht trotz EU-Verbot weiter 26:59 min, aus Medientalk vom 26.03.2022. abspielen. Laufzeit 26:59 Minuten.

12:27 Schweiz: Über 18'000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert In der Schweiz sind bisher 18'341 geflüchtete Menschen aus der Ukraine registriert worden. 11'181 dieser Personen haben den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilte. Die Zahl der Flüchtlinge erhöhte sich gegenüber dem Vortag um 1137. Den Schutzstatus S erhielten laut den SEM-Zahlen im Vergleich zum Vortag 744 weitere Menschen. 03:01 Video Archiv: «Gute Flüchtende» – ungleiche Behandlung Fliehender Aus Tagesschau vom 23.03.2022. abspielen

11:48 Erneutes Telefongespräch zwischen Macron und Putin Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin werden sich heute Dienstagnachmittag abermals telefonisch austauschen. Das Gespräch soll um 16:30 Uhr stattfinden, wie der Élysée-Palast mitteilte. Es soll dabei vor allem um eine humanitäre Evakuierungsaktion in der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol gehen. Audio Die Beziehung zwischen Emmanuel Macron und Wladimir Putin 06:10 min, aus Echo der Zeit vom 02.03.2022. abspielen. Laufzeit 06:10 Minuten.

11:37 Holcim steigt aus russischem Markt aus Der Zement- und Baustoffkonzern Holcim zieht sich aus Russland zurück. Dazu sollen alle Geschäftsaktivitäten im Land verkauft werden. Ob Abschreiber nötig werden, ist noch offen. Der Entscheid folge auf eine frühere Ankündigung vor gut zwei Wochen, alle Kapitalinvestitionen im russischen Markt auszusetzen. Das Russlandgeschäft trägt bei Holcim weniger als 1 Prozent zum Konzernumsatz von knapp 27 Milliarden Franken bei. Das Unternehmen beschäftigt in dem Land rund 1000 Mitarbeitende.

11:22 Trotz Verhandlungen: Russland setzt Angriffe in Ukraine fort Ungeachtet neuer Friedensverhandlungen hat Russland die Fortsetzung seiner Angriffe in der Ukraine angekündigt. «Die russischen Streitkräfte setzen die militärische Spezial-Operation fort», sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, nach Angaben der Agentur Interfax. Durch russische Luftangriffe seien seit Montag 68 ukrainische Militärobjekte zerstört worden, sagte Konaschenkow weiter. Darunter seien unter anderem Flugabwehrraketen-Systeme, zwei Munitionsdepots und drei Treibstofflager gewesen. Auch drei Drohnen seien zerstört worden. Die ukrainische Armee hat laut eigenen Angaben derweil russische Truppen bei der südukrainischen Grossstadt Krywyj Rih zurückgedrängt. «Die Besatzer befinden sich nicht näher als 40 Kilometer von der Stadt entfernt», sagte der Chef der Militärverwaltung der Stadt, Olexander Wilkul, in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Krywyj Rih ist die Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Zwischenzeitlich seien die Russen bis etwa zehn Kilometer an die Industriestadt heran gekommen, hiess es von ukrainischer Seite. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.