Der Ticker startet um 5:37 Uhr

0:00 Humanitäre Krise in der Ukraine: «Katastrophe auf Katastrophe» Die humanitäre Krise in der Ukraine als Folge des russischen Angriffskriegs ist nach Ansicht des Chefs des UN-Welternährungsprogramms, David Beasley, «eine Katastrophe auf einer Katastrophe». Bereits vor dem Krieg habe es beispielsweise im Jemen oder an einigen Orten Afrikas schlimme Hungerkrisen gegeben, wo man nur mit grossen Mühen ausreichend habe helfen können, sagte Beasley am Dienstag dem UN-Sicherheitsrat in New York. Nun sei die Krise in der Ukraine noch dazugekommen. Das Land sei innerhalb weniger Wochen «vom Brotkorb zu Brot-Schlangen» verändert worden. Die Folgen weltweit könnten in Hinblick auf die Versorgung von Hungerleidenden die schlimmsten seit dem Zweiten Weltkrieg sein, warnte Beasley vor dem Sicherheitsrat, der zum wiederholten Male zu einer Diskussion über die humanitäre Situation in der Ukraine zusammengekommen war.

22:23 Selenski spricht von positiven Signalen Die Signale von den Friedensgesprächen mit Russland könnten nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski als positiv bezeichnet werden. Allerdings übertönten sie nicht den Lärm der Explosionen russischer Geschosse, erklärt er in einer Ansprache. Die Ukraine könne sich nur auf ein konkretes Ergebnis der Verhandlungen verlassen.

21:55 USA warnen vor neuer russischer Militäroffensive in der Ukraine Das US-Verteidigungsministerium sieht die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen im Norden der Ukraine deutlich zu drosseln, als taktisches Manöver und warnt vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen. Man dürfe sich trotz der russischen Rückzugserklärung «nichts vormachen, sagte Pentagonsprecher John Kirby. Es sei bislang nur zu beobachten, dass sich «eine sehr kleine Zahl» russischer Truppen nördlich von Kiew von der Hauptstadt wegbewege. Es sei möglich, dass die Soldaten nur abgezogen würden, um in einem anderen Teil der Ukraine, etwa der umkämpften östlichen Donbass-Region, eingesetzt zu werden. «Wir glauben, dass es sich um eine Repositionierung handelt, nicht um einen Abzug, und dass wir alle vorbereitet sein sollten, eine grössere Offensive gegen andere Teile der Ukraine zu erwarten», sagte Kirby. Die russischen Streitkräfte seien mit ihrem Versuch, Kiew einzunehmen, gescheitert, könnten die Stadt aber weiter aus der Ferne mit Raketen beschiessen, warnte Kirby. «Die Bedrohung für Kiew ist nicht vorbei», sagte Kirby.

21:37 Olaf Scholz kritisiert russischen Imperialismus Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland vorgeworfen, die Ukraine anzugreifen «für eine sehr imperialistische Vision». Es müsse klar gesagt werden, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erfolge, um Territorium zu erobern. «Das können und werden wir nicht akzeptieren», unterstrich der Kanzler am Dienstagabend bei einer Veranstaltung im Düsseldorfer Landtag. Putins Kalküle seien nicht aufgegangen. Der Präsident habe übersehen, dass sich die Ukrainer entschieden hätten, eine eigene Nation zu sein. Zu den sicherheitspolitischen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte habe die Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen gehört – auch bestätigt durch Beschlüsse mit Russland. Legende: Dass die Grenzen nicht mehr verschoben werden, müsse wieder Konsens werden, betonte Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz. Reuters

21:06 Sicherheitsexperte Zogg: «Russland zieht sich nicht aus gutem Willen zurück, sondern aus Schwäche» Die heutigen Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland wecken laut ETH-Sicherheitsexperte Benno Zogg verhaltenen Optimismus. Ein Kompromiss deute sich leicht an, doch der Teufel liege im Detail. «Russland zieht sich nicht aus gutem Willen zurück, sondern aus Schwäche. Man hat die eigenen Kräfte an drei Fronten überstrapaziert und verlagert nun die Hauptkräfte auf den Süden und den Osten der Ukraine. Man darf keine Illusionen haben: Die meisten der Panzer, die sich jetzt im Norden um Kiew zurückziehen, werden wir in einigen Tagen im Süden und im Osten sehen.» 03:30 Video Benno Zogg: «Russland zieht sich nicht aus gutem Willen zurück» Aus Tagesschau vom 29.03.2022. abspielen

20:51 Tschechien verlängert Notstand wegen Flüchtlingen Das tschechische Parlament hat der Verlängerung des wegen des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine verhängten Notstands bis Ende Mai zugestimmt. Dafür votierten am Dienstagabend 82 Abgeordnete; 62 waren dagegen. Das liberalkonservative Kabinett unter Ministerpräsident Petr Fiala hatte den Notstand Anfang März ausgerufen. Er gibt der Regierung mehr Entscheidungsbefugnisse und soll eine bessere Koordinierung der Hilfe ermöglichen. Tschechien gehöre zu den am stärksten betroffenen Aufnahmeländern, sagte Innenminister Vit Rakusan: «Wir wissen alle, dass wir bald an die Grenzen unserer Kapazitäten kommen – und ich sage offen, dass wir dann Hilfe von anderen Staaten brauchen werden.» Seit dem Beginn der russischen Invasion vor einem Monat sind rund 300'000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Tschechien angekommen. Etwa die Hälfte davon sind Kinder.

20:34 Joe Biden: «Wir werden genau beobachten, was passiert» US-Präsident Joe Biden hat auf die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen im Norden der Ukraine deutlich zu drosseln, zurückhaltend reagiert. Er wolle die Aussagen nicht bewerten, bis er «die Handlungen» der russischen Streitkräfte sehe, sagte Biden am Dienstag im Weissen Haus. Bis es eine tatsächliche Veränderung gebe, werde der Druck auf Moskau mit «harten Sanktionen» aufrechterhalten, sagte Biden. Mit Blick auf die Schalte mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Frankreich, Italien und Grossbritannien fügte Biden hinzu, es sei «Konsens», jetzt abzuwarten, was die Russen täten. «Wir werden weiter genau beobachten, was passiert.»

19:44 Boris Johnson: «Wir müssen gegenüber Russland unnachgiebig bleiben» Der britische Premier Boris Johnson hat nach einem Telefonat mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Frankreichs und Italiens zum Ukraine-Krieg Unnachgiebigkeit gegenüber Russland gefordert. Die Regierung von Präsident Wladimir Putin müsse nach ihren Taten und nicht nach Worten beurteilt werden, sagte Johnson nach dem Gespräch mit den Präsidenten Joe Biden und Emmanuel Macron sowie Kanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Mario Draghi. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich der Mitteilung zufolge darauf, die Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion aufrechtzuerhalten. Zudem sei auch über den Umbau der internationalen Energiearchitektur gesprochen worden, um die Abhängigkeit von Rohstoffen wie Gas, Öl und Kohle aus Russland zu verringern. Einigkeit habe es auch dazu gegeben, dass der Druck auf Russland nicht nachlassen dürfe, bevor «der Horror, der über die Ukraine gebracht wird» ein Ende nehme, so die Mitteilung weiter.

19:36 Putin informiert Macron über Lage in Mariupol Der russische Präsident Wladimir Putin und sein französischer Kollege Emmanuel Macron haben sich nach Kremlangaben über die schwierige humanitäre Lage in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol ausgetauscht. Putin habe Macron in dem Telefonat darüber informiert, dass die russischen Armee humanitäre Hilfe liefere und Zivilisten in Sicherheit bringe, hiess es in einer Mitteilung des Kreml. Putin habe dabei betont, dass die «ukrainischen nationalistischen Kämpfer den Widerstand aufgeben und die Waffen niederlegen sollten». Die ukrainischen Behörden werfen den russischen Truppen vor, Bürger aus Mariupol zu verschleppen und gezielt zu töten. Russland weist das zurück – und wirft wiederum ukrainischen Nationalisten vor, sie würden sich in Wohn- und Krankenhäusern verschanzen und die Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzen. Der Kremlchef informierte demnach auch über die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau für eine Beendigung des Krieges, bei denen in Istanbul weitere Schritte vereinbart wurden. Zudem sei es um die Frage von Erdgaslieferungen nach Europa gegangen, die sich Russland nun in seiner Währung Rubel bezahlen lasse, hiess es. Details nannte der Kreml nicht. Legende: Macron habe angesichts der katastrophalen humanitären Lage auf einen Waffenstillstand für die Versorgung und Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol gepocht, hiess es aus dem Élyséepalast. Keystone

18:50 Grossbritannien fordert Truppenabzug Der britischen Regierung zufolge wäre ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine keine ausreichende Grundlage für eine Aufhebung von Sanktionen gegen Moskau. Stattdessen fordert London einen vollständigen Abzug aller russischen Truppen aus dem Land. Ein Waffenstillstand alleine könne nicht als bedeutender Schritt dahin gelten, sagte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson in London.

18:25 Moskau beharrt auf Zahlung der Gaslieferungen in Rubel Russland bleibt bei der Bezahlung russischer Gaslieferungen nach Westeuropa in Rubel unnachgiebig. Bis 31. März würden auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin die Modalitäten ausgearbeitet, damit das System «einfach, verständlich, transparent und umsetzbar» für die Gasbezieher sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Agentur Interfax. «Keiner wird Gas umsonst liefern, und bezahlt werden kann es nur in Rubel», betonte Peskow. Die G7-Wirtschaftsmächte lehnen Zahlungen in Rubel für Gas jedoch ab. Heute bekräftigte auch die EU-Kommission, dass sie die gleiche Position wie die G7 vertrete. 01:10 Video Gaslieferungen nur in Rubel: Putin bekräftigt Forderung, Europa widerspricht Aus Tagesschau am Vorabend vom 29.03.2022. abspielen

17:39 Russischer Chefunterhändler: «Haben noch weiten Weg vor uns» Bei der angekündigten militärischen Deeskalation um Kiew und Tschernihiw handelt es sich nach den Worten von Russlands Chefunterhändlers Wladimir Medinski nicht um einen Waffenstillstand. «Das ist kein Waffenstillstand, sondern unser Bemühen, schrittweise zu einer Deeskalation des Konflikts zu kommen», sagte Medinski nach den Friedensverhandlungen in Istanbul dem russischen Staatssender RT. Laut Medinski ist es noch ein weiter Weg zu einer annehmbaren Vereinbarung.

16:50 US-Aussenminister skeptisch gegenüber Russlands Truppenabzug US-Aussenminister Antony Blinken äussert sich skeptisch zu den jüngsten russischen Ankündigungen. Es gebe das, was Russland sage, und das, was Russland tue, betont er. Die USA konzentrierten sich auf letzteres. In der Erklärung des russischen Vize-Verteidigungsministers sei keine Neuorientierung Russlands zu erkennen. Alexander Fomin hat angekündigt, die militärischen Aktionen um Kiew und Tschernihiw drastisch zu reduzieren. Die USA konzentrieren sich auf russische Taten, nicht auf Worte.

16:24 Belgien und Niederlande weisen russische Diplomaten aus Belgien weist 21 russische Diplomaten aus. Die Regierung wirft den Betroffenen laut Nachrichtenagentur Belga Spionage und Gefährdung der Sicherheit vor. Die Niederlande weisen 17 russische Geheimdienstmitarbeiter aus, die als Diplomaten akkreditiert waren, wie das Aussenministerium mitteilt. Legende: Der niederländische Aussenminister Wopke Hoekstra sagt, er rechne mit entsprechenden Gegenmassnahmen der Regierung in Moskau. Keystone

16:00 Trotz Rückzug aus Kiew: Russland will «Militäroperation» fortsetzen Ungeachtet der Ankündigung, Angriffe auf Kiew und Tschernihiw zu reduzieren, will Russland seine «militärische Spezial-Operation» fortsetzen. «Sie verläuft streng nach Plan», sagte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, der Agentur Interfax zufolge. Die Aufgaben und Ziele würden weiter erfüllt. Bei den Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern gehe es weiterhin um die «Entmilitarisierung der Ukraine, die Entnazifizierung», sagte Sacharowa. Neben einer möglichen Neutralität der Ukraine und damit verbundenen Sicherheitsgarantien würde zudem eine «Anerkennung heutiger territorialer Realitäten» diskutiert. Moskau fordert, dass Kiew die Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands anerkennt und die Gebiete Luhansk und Donzek als unabhängige Staaten. Das lehnt die Ukraine kategorisch ab.

15:27 Türkei lobt Fortschritte bei Friedensverhandlungen Die türkische Regierung wertet die Ergebnisse der Friedensverhandlungen in Istanbul als deutliche Schritte zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine. Bei den Gesprächen der russischen und ukrainischen Delegation seien «die bedeutendsten Fortschritte» seit Gesprächsbeginn erzielt worden, sagte der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu. Die Unterhändler hatten sich bis zum Treffen in der Türkei bereits dreimal im Grenzgebiet von Belarus getroffen. Danach gab es regelmässige Videoschalten. Mit den heutigen Verhandlungen ist die aktuelle Gesprächsrunde für einen Frieden in der Ukraine nach Angaben der Türkei beendet. Es werde keinen zweiten Verhandlungstag geben, teilt das türkische Aussenministerium mit.

14:54 Russland will «militärischen Aktivitäten» bei Kiew und Tschernihiw reduzieren Russland will nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine «militärischen Aktivitäten» in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Diese sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit der Ukraine entschieden worden, teilte Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin nach den Friedensverhandlungen in Istanbul mit. Es ist die erste Ankündigung zu einem Rückzug dieser Art von russischer Seite seit Kriegsbeginn vor gut einem Monat. Der Schritt solle dazu dienen, gegenseitig Vertrauen aufzubauen und die Bedingungen für weitere Verhandlungen zu schaffen, sagte Fomin. Unterdessen teilte der ukrainische Generalstab mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Grossstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachtet. Legende: Ein beschlagnahmter russischer Panzer vor Kiew (28. März 2022). Reuters

14:45 Ukraine bietet Neutralität für Sicherheitsgarantien Die Ukraine hat bei den Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in der Türkei im Gegenzug für Sicherheitsgarantien Neutralität angeboten. Damit würde die Ukraine keinem militärischen Bündnis beitreten, sagten die ukrainischen Unterhändler heute nach den Gesprächen in Istanbul zu Reportern. Zudem werde es keine militärischen Stützpunkte im Land geben. Vor Inkrafttreten eines finalen Abkommens müsse aber auf dem gesamten Gebiet der Ukraine wieder Frieden herrschen und per Referendum über die Bedingungen eines Abkommens mit Russland entschieden werden. Als Garanten für die Einhaltung der Sicherheit könnten die Türkei, Israel, Polen und Kanada fungieren. Der Hauptunterhändler der russischen Seite, Wladimir Medinski, erklärte, die Gespräche seien konstruktiv gewesen. Die ukrainischen Vorschläge würden geprüft und Präsident Wladimir Putin darüber informiert. Ein Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski sei nur möglich, wenn die Aussenministerien der Länder sich einig seien.

14:37 Schweizer Justizministerin sieht keine Ungleichbehandlung von Flüchtlingen Justizministerin Karin Keller-Sutter schliesst nicht aus, dass die schweizweite Solidarität abebben könnte, «falls noch viel mehr Flüchtlinge kommen und die Behörden ihre Aufgaben nicht machen». Eine Ungleichbehandlung mit anderen Flüchtlingen sieht sie nicht. Doch der Schutzstatus S sorge dafür, dass das System angesichts der schieren Menge von Schutzsuchenden nicht kollabiere, sagt Keller-Sutter im Tagesgespräch vonRadio SRF. Zudem hätten die allermeisten dieser Menschen den festen Willen, in die Ukraine zurückzukehren. Und sie verstünden sich insbesondere nicht als Flüchtlinge, sondern als Vertriebene. Diese Menschen seien kollektiv bedroht. Man dürfe die Situationen nicht vermischen. Insofern sehe sie keine Ungleichbehandlung oder Bevorzugung der ukrainischen Flüchtlinge gegenüber anderen Flüchtlingen, die in die Schweiz kommen, so die Bundesrätin. Audio Karin Keller-Sutter: Schaffen wir das? 27:14 min, aus Tagesgespräch vom 29.03.2022. abspielen. Laufzeit 27:14 Minuten.