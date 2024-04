Der Bundesrat hat diese Woche angekündigt, in den nächsten Jahren fünf Milliarden Franken für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung stellen zu wollen. Das Geld soll laut Aussenminister Cassis aus dem ordentlichen Entwicklungshilfe-Budget kommen – andere Länder müssten in dem Fall also womöglich auf Unterstützungsgelder aus der Schweiz verzichten, die eigentlich für sie eingeplant gewesen waren. Dazu sagt Cassis: «Wir werden niemandem etwas wegnehmen. Doch die Akzente im Budget der internationalen Zusammenarbeit werden so gesetzt, dass mehr Geld in die Ukraine fliessen wird. Dasselbe haben wir in der Vergangenheit auch für Syrien, Libyen oder Jemen gemacht. Das Setzen von Prioritäten ist in diesem Bereich unsere tägliche Aufgabe. Denn: Internationale Zusammenarbeit bedeutet, dort zu sein, wo es am nötigsten ist.»