Die militärische Lage

In der Nacht auf Dienstag sind nach Angaben der ukrainischen Armee zwölf von 17 russischen Drohnen abgeschossen worden. Vier der nicht abgeschossenen Drohnen seien irregeleitet worden. Sie seien wahrscheinlich wegen gezielter elektronischer Störungen vom Kurs abgekommen, teilt die Luftwaffe über die Nachrichten-App Telegram mit. Demnach haben russische Kräfte auch sieben S-300/400-Raketen eingesetzt, um die Region Mykolajiw anzugreifen. Dabei sei in der Gebietshauptstadt Mykolajiw eine Frau getötet und 16 Menschen verletzt, wie Gouverneur Witalij Kim auf Telegram mitteilte.

Zwei Marschflugkörper vom Typ Ch-59 seien auf Ziele in den Regionen Tschernihiw und Sumy abgefeuert worden.

Die russischen Streitkräfte setzen die ukrainische Armee an verschiedenen Fronten schwer unter Druck. «Die Kämpfe sind besonders heftig in den Richtungen Pokrowsk und Kurachowe», teilte Präsident Wolodimir Selenski nach einer Sitzung des Oberkommandos am Montagabend in Kiew mit. Zudem stürmten russische Truppen bereits seit knapp fünf Tagen gegen ukrainische Stellungen in der westrussischen Region Kursk.

Die Ukraine habe zur Verteidigung bereits eine Million Drohnen beschafft und an die Front geliefert. «Und das nur vom Staat. Es gibt auch Lieferungen von Freiwilligen», sagte Selenski in seiner abendlichen Videobotschaft vom Montag.

Einschätzung des britischen Verteidigungministeriums

Russland hat nach britischer Darstellung eine eigene moderne Kampfdrohne abgeschossen. Das Gerät vom Typ S-70 «Ochotnik» (Jäger) sei vermutlich unkontrollierbar geworden und hätte nicht in gegnerische Hände fallen sollen, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Deshalb habe Russland entschieden, die Drohne zu zerstören. Die Ukraine hatte am 5. Oktober mitgeteilt, Russland habe versehentlich einen eigenen Kampfjet abgeschossen.

Die S-70 werde seit mehr als einem Jahrzehnt entwickelt, hiess es in London weiter. Dabei handele es sich um eine «Tarnkappenwaffe», die Radar und Flugabwehr durchbrechen solle. Russland habe vermutlich so lange wie möglich gewartet und die Entscheidung zum Abschuss erst getroffen, als alle anderen Möglichkeiten erschöpft waren. «Dies stellt einen weiteren kostspieligen und peinlichen Fehlschlag in der russischen Waffenentwicklung dar und wird mit ziemlicher Sicherheit zu einer Verzögerung des S-70-Programms führen.»

Diplomatie, Verhandlungen und Unterstützung

Der Gesandte von Papst Franziskus in der Ukraine, Kardinal Matteo Zuppi, ist am Montag in Moskau mit Aussenminister Sergej Lawrow zusammengetroffen. Sie haben dabei die «Zusammenarbeit im humanitären Bereich im Konflikt um die Ukraine» besprochen, teilte das Ministerium mit. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA meldete zudem unter Berufung auf einen Insider des Vatikans, dass ein Treffen zwischen Zuppi und Patriarch Kirill möglich sei. Der Patriarch ist das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und steht der russischen Führung nahe.

1 / 40 Legende: Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat Kardinal Matteo Zuppi in Moskau empfangen. Zuppi ist der Gesandte von Papst Franziskus in der Ukraine. Reuters / Russisches Aussenministerium 2 / 40 Legende: Die ukrainischen Streitkräfte halten nach Worten von Selenski ihre Stellungen in der russischen Grenzregion Kursk. Das russische Verteidigungsministerium hatte dagegen mitgeteilt, dass seine Streitkräfte zwei Dörfer zurückerobert hätten. imago images/Sergey Bobylev (20.09.2024) 3 / 40 Legende: Deutschlands Kanzler Olaf Scholz hat Präsident Selenski umfangreiche weitere Militärhilfe der westlichen Partner im Wert von 1.4 Milliarden Euro zugesagt (11.10.2024). KEYSTONE/DPA/Kay Nietfeld 4 / 40 Legende: Das ukrainische Militär hat mitgeteilt, es habe in der Nacht eine Öl-Anlage in Feodosia angegriffen (7.10.2024). Reuters 5 / 40 Legende: Teile eines abgeschossenen russischen Flugzeugs in der Stadt Kostintyniwka in Donetsk. (5.10.2024) Reuters / Serhii Nuzhnenko, Radio Free Europe / Radio Liberty/ 6 / 40 Legende: Auch die Stadt Saporischja wurde wieder von russischem Beschuss getroffen (1.10.2024). REUTERS/Stringer 7 / 40 Legende: Ukrainische Soldaten verpacken Artilleriemunition an der Front in Chasiw Yar in der Region Donesk. (27.09.2024) Keystone / AP Photo, Evgeniy Maloletka 8 / 40 Legende: Selenski hat sich in New York auch mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. (27.9.2024) REUTERS/Shannon Stapleton 9 / 40 Legende: Sie bleibt, auch wenn es gefährlich ist: eine Katze an der Frontlinie in Richtung Tchassiw Jar in der Region Donezk. (Bild vom 27. September 2024) AP Photo/Evgeniy Maloletka 10 / 40 Legende: Über der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurden etwa zehn russische Kampfdrohnen abgeschossen. Die herabstürzenden Trümmer lösten Brände aus. (26.9.2024) Reuters/Staatlicher Notdienst der Ukraine 11 / 40 Legende: Grosse Zerstörung nach einem russischen Luftangriff auf Charkiw. (24.9.2024) REUTERS/Vitalii Hnidyi 12 / 40 Legende: Beim neuesten russischen Luftangriff auf Saporischja sind laut Behörden mindestens 16 Menschen verletzt worden. (23.9.2024) Keystone/EPA/KATERYNA KLOCHKO 13 / 40 Legende: Ein ukrainischer Soldat steht in einer orthodoxen Kirche, die durch einen russischen Bombenangriff in Novoekonomichne schwer beschädigt wurde. (17.9.2024) Keystone /Evgeniy Maloletka 14 / 40 Legende: Nach einem russischen Luftangriff wurden die Bewohner eines Altenheims in Sumy evakuiert (19.9.2024) Getty Images/Eugene Abrasimov/Suspilne Ukraine/JSC/Global Images 15 / 40 Legende: In der russischen Stadt Belgorod sind durch ukrainischen Beschuss mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. (16.9.2024) REUTERS/Stringer 16 / 40 Legende: Ein ukrainischer Soldat besucht während dem Unabhängigkeitstag in Kiew ein Denkmal für die gefallenen Soldaten. (24.8.2024) REUTERS / Gleb Garanich 17 / 40 Legende: Russischer Raketeneinschlag ausserhalb von Kiew. (18.8.2024) Reuters / Valentyn Ogirenko 18 / 40 Legende: Die Ukraine scheint in der russischen Region Kursk militärisch weiterhin auf dem Vormarsch zu sein. (17.8.2024) Reuters / Viacheslav Ratynskyi 19 / 40 Legende: Eine ukrainische Panzerbesatzung kehrt aus Russland zurück. Auf dem Panzer liegt ein Ortsschild eines russischen Dorfes. Gemäss eigenen Angaben hat die ukrainische Armee die Kontrolle über mehr als 80 Ortschaften in Kursk. (15.8.2024) Keystone / AP Photo, Evgeniy Maloletka 20 / 40 Legende: Russlands Aussenminister bekräftigt vor der UNO den Willen Russlands, alle Friedensgespräche zu verweigern, die Russlands Rückzug aus den besetzten Gebieten zur Voraussetzung haben. (18.7.2024) Keystone / Mark Garten 21 / 40 Legende: Die ukrainische Armee musste sich unter hohen Verlusten aus einem Teil der strategisch wichtigen ostukrainischen Stadt Tschassiw Jar zurückziehen. (4.7.2024) Reuters / Alina Smutko 22 / 40 Legende: Einheimische erhalten Wasser am Ufer des ehemaligen Kachowka-Stausees in der Region Saporischja verteilt wird. Russische Streitkräfte ein Jahr zuvor einen wichtigen Staudamm und ein Wasserkraftwerk am Fluss Dnipro zerstört haben. (5.6.2024) Keystone/EPA/KATERYNA KLOCHKO 23 / 40 Legende: Die zweitgrösste Stadt der Ukraine, Charkiw, liegt dicht an der Grenze zu Russland. Immer wieder startet das russische Militär Angriffe auf die Stadt. (30.5.2024) Reuters/Valentyn Ogirenko 24 / 40 Legende: Anstatt zu lernen, beseitigen Studenten die Trümmer einer Universität in Kiew, nachdem diese durch einen Raketeneinschlag beschädigt wurde. (30.3.2024) Keystone/SERGEY DOLZHENKO 25 / 40 Legende: Kiews Bürgermeister, Vitali Klitschko, filmt sich selbst bei durch einen russischen Angriff zerstörten Gebäuden bei Kiew. (25.3.2024) Keystone/AP Photo/Vadim Ghirda 26 / 40 Legende: Ukrainerinnen und Ukrainer legen nach einem Drohnenangriff in Odessa Blumen, Kerzen und Stofftiere nieder. (3.3.2024) Keystone/EPA/IGOR TKACHENKO 27 / 40 Legende: Schwer beschädigte Kirche im Dorf Bohorodychne in der Region Donezk. (13.2.2024) REUTERS / Vladyslav Musiienko 28 / 40 Legende: Zerstörte Häuser in Odessa: Bei einem folgenschweren russischen Luftangriff auf die Ukraine sind nach Behördenangaben in verschiedenen Städten 30 Menschen getötet und 160 verletzt worden. (29.12.2023) REUTERS/Serhii Smolientsev 29 / 40 Legende: Heiligabend-Gottesdienst in der Kathedrale des Heiligen Michael in Kiew. Zum ersten Mal feiert die Ukraine Weihnachten am 25. Dezember. (24.12.2023) Keystone/ OLEG PETRASYUK 30 / 40 Legende: Kameraden tragen den Sarg des ukrainischen Soldaten Serhij Pawllichenko auf einem Militärfriedhof in Kiew. Er starb bei einem Kampfeinsatz Saporischja. (29.11.2023) Keystone/ Oleg Petrasyuk 31 / 40 Legende: Die Bodenoffensive ist laut ukrainischen Oberkommandierenden festgefahren. Ohne neue Drohnen und einen Technologiesprung wird sie scheitern. (30.10.2023) REUTERS/Alina Smutko 32 / 40 Legende: Zwei Männer spenden sich Trost vor einer Gedenkstätte für die gefallenen ukrainischen Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Innenstadt von Kiew. (30.10.2023) Keystone/ SERGEY DOLZHENKO 33 / 40 Legende: Ein Mann besucht mit seiner Tochter das Denkmal für die im Krieg gegen Russland gefallenen ukrainischen Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew. (17.10.2023) Keystone/ Alex Babenko 34 / 40 Legende: Sergej Shoigu, der russische Verteidigungsminister, verleiht eine Auszeichnung an eine Militärangehörige bei seinem Besuch auf einem russischen Übungsgelände für Vertragsbedienstete und frewiillige Militärangehörige. (5.10.2023) Reuters 35 / 40 Legende: US-Aussenminister Antony Blinken (zweiter von links) beim Besuch von ukrainischen Grenztruppen in einem Bunker. (7.9.2023) Reuters/BRENDAN SMIALOWSKI/Pool 36 / 40 Legende: Menschen in Kiew suchen Schutz in einer U-Bahn-Station während eines Luftangriffsalarms. (26.7.2023) REUTERS/Alina Smutko 37 / 40 Legende: Die Polizei evakuiert Anwohner aus einem überschwemmten Gebiet nahe Cherson, nachdem der Kachowka-Staudamm gebrochen ist. (7.6.2023) REUTERS/Ivan Antypenko 38 / 40 Legende: Russland hat die Einnahme von Bachmut bestätigt, nachdem dies die Söldnergruppe Wagner vermeldet hatte. Die ukrainische Regierung hat dementiert. (20.5.2023) Keystone/Prigozhin Press Service via AP 39 / 40 Legende: Grosse Zerstörung in der Stadt Awdijiwka im Osten des Landes. (7.3.2023) Keystone/AP Photo/Evgeniy Maloletka 40 / 40 Legende: 24. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine Videoansprache, in der er den Beginn der «Militäroperation» ankündigt. Russland hat das jährliche Atomwaffen-Manöver der Nato als ein weiteres Anheizen von Spannungen kritisiert. «Vor dem Hintergrund des Krieges, der im Ukraine-Konflikt geführt wird, führen solche Übungen nur zu einer weiteren Eskalation», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag laut der russischen Agentur Interfax.

Die EU hat am Montag wegen der Lieferung ballistischer Raketen und Drohnen an Russland neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Sie betreffen die staatliche Fluggesellschaft Iran Air, Mahan Air und Saha Airlines. Iran Air darf nun keine Flugtickets mehr in der EU verkaufen. Allen drei Fluggesellschaften wird vorgeworfen, in Programme zur Lieferung von Waffen und Technologie an Russland eingebunden zu sein.

Geflüchtete und Kriegsopfer

Die Zahl der zwischen Juni und August in der Ukraine getöteten oder verletzten Zivilisten ist nach Angaben der Vereinten Nationen im Vergleich zu den drei Monaten davor um fast die Hälfte angestiegen. Von Juni bis Ende August konnte die UNO-Menschenrechtsmission in der Ukraine den Tod von mehr als 580 Zivilisten und fast 2700 Verletzten verifizieren. Die meisten von ihnen befanden sich in von der Ukraine kontrollierten Gebieten.

Im Ukraine-Krieg sind nach Recherchen der US-Zeitung «Wall Street Journal» auf beiden Seiten Hunderttausende Soldaten verletzt oder getötet worden. Die ukrainischen Truppen hätten etwa 80'000 tote und 400'000 verwundete Soldaten zu beklagen. Das berichtete die Zeitung am 17. September unter Berufung auf eine vertrauliche ukrainische Schätzung. Russland wiederum habe nach Schätzung westlicher Geheimdienste sogar 600'000 Soldaten – 200'000 Tote und 400'000 Verletzte – verloren, schrieb die US-Zeitung weiter.

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldawien und Ungarn sowie in der Schweiz. Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Die Angaben der Zeitung decken sich mit Schätzungen des britischen Verteidigungsministeriums zu Moskaus Verlusten im Krieg. Demnach sind seit Kriegsbeginn 610'000 russische Soldaten gestorben oder so schwer verwundet worden, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind. Offiziell gibt es weder aus Kiew noch aus Moskau Angaben zu den eigenen Verlusten.

Präsident Selenski hat Ende Februar 2024 die Zahl der getöteten Soldaten seiner Streitkräfte mit 31'000 angegeben. Diese Zahl ist die erste offizielle Nennung von Opferzahlen des Militärs im seit über zwei Jahren andauernden Krieg gegen die russische Invasion. Laut den ukrainischen Streitkräften hat Russland ungefähr 671'400 Soldaten verloren (Stand 15.10.2024), was verletzte sowie getötete Soldaten beinhalten soll. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht überprüfen.

Seit Russlands Einmarsch am 24. Februar 2022 hat die UNO in der Ukraine mindestens 11'973 getötete Zivilistinnen und Zivilisten registriert – darunter über 600 Kinder. Weitere 25'943 Zivilisten seien seit Beginn der russischen Invasion verletzt worden (Stand 11. Oktober 2024). Die UNO zählt nur Fälle, die sie bestätigen konnte.

6'154'000 Menschen haben seit Kriegsbeginn die Ukraine verlassen und Schutz in europäischen Ländern gesucht, weltweit sind es 6'725'300 Geflüchtete. Das teilte das Flüchtlingshilfswerk der UNO (UNHCR) mit (Stand: 24. September 2024). Die Zahl der Binnenflüchtlinge wird auf vier Millionen beziffert.

66'443 Personen, die wegen des Kriegs gegen die Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind, haben einen Schutzstatus S. Das teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf X mit (Stand 10.10.2024).

Wie prüft SRF die Quellen in der Kriegsberichterstattung? Box aufklappen Box zuklappen Die Informationen zum Ukraine-Krieg sind zahlreich und zum Teil widersprüchlich. Die verlässlichsten Quellen sind eigene Journalistinnen und Reporter anderer Medien vor Ort, denen man vertrauen kann. Weitere wichtige Quellen sind Augenzeugen – also Menschen vor Ort, die Eindrücke vermitteln können. Besonders zu hinterfragen sind Informationen von Kriegsparteien. Denn alle Kriegsparteien machen Propaganda – in diesem Angriffskrieg vor allem die russischen, offiziellen Quellen. Die Aussagen der Kriegsparteien ordnen wir entsprechend ein. Grundsätzlich gilt bei SRF: Je schwieriger und unzuverlässiger die Quellenlage, desto wichtiger ist Transparenz. Umstrittene Fakten und Informationen, die nicht unabhängig überprüfbar sind, werden als solche kenntlich gemacht.