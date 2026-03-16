- US-Präsident Trump droht dem Iran mit einem weiteren Angriff auf das Gasfeld «South Pars», falls Katar weiter attackiert wird. Derweil steigen die Gaspreise massiv.
- Nach dem Angriff auf das South-Pars-Gasfeld sind Flüssiggasanlagen in einem Industriegebiet in Katar bei einem iranischen Angriff schwer beschädigt worden.
- Der Iran hat mittlerweile den Tod von Geheimdienstminister Ismail Chatib, Sicherheitschef Ali Laridschani und Gholamresa Soleimani, dem Kommandanten der Basidsch-Miliz, bestätigt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Drohne stürzt über saudischer Samref-Raffinerie ab
- Gaspreise steigen nach Angriffen auf Katars Flüssiggasanlagen
- EU-Gipfel berät über Iran-Krieg, Ukraine-Hilfe und Energiepreise
- Ölpreise steigen weiter nach Angriffen und Eskalation mit Iran
- Blockade von Hormus trifft europäische Staaten unterschiedlich
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- Iran fordert Entschädigung von Vereinigten Arabischen Emiraten
- Schiffe vor Katar und im Golf von Oman angegriffen
- Iranische Raketenangriffe und Hinrichtungen sorgen für Spannungen
- Erneute Angriffe auf Flüssiggasanlagen in Katar