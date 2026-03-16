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Krieg in Nahost Gaspreise steigen nach Angriffen auf Katars Flüssiggasanlagen

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Themen in diesem Newsticker

  • Drohne stürzt über saudischer Samref-Raffinerie ab
  • Gaspreise steigen nach Angriffen auf Katars Flüssiggasanlagen
  • EU-Gipfel berät über Iran-Krieg, Ukraine-Hilfe und Energiepreise
  • Ölpreise steigen weiter nach Angriffen und Eskalation mit Iran
  • Blockade von Hormus trifft europäische Staaten unterschiedlich
  • Luftangriff auf Ölraffinerie in saudischer Hafenstadt Yanbu
  • Iran fordert Entschädigung von Vereinigten Arabischen Emiraten
  • Schiffe vor Katar und im Golf von Oman angegriffen
  • Iranische Raketenangriffe und Hinrichtungen sorgen für Spannungen
  • Erneute Angriffe auf Flüssiggasanlagen in Katar

Tagesschau, 18.3.2026, 19:30 Uhr

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