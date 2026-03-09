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Krieg in Nahost Hamas: Iran soll Angriffe auf Nachbarstaaten einstellen

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Themen in diesem Newsticker

  • Hamas: Iran soll Angriffe auf Nachbarstaaten einstellen
  • Libanon: Zwölf Personen bei israelischem Angriff getötet
  • Offenbar Explosionen in Katar und Bagdad
  • Trump: Angriff auf iranische Insel Charg
  • US-Medium: Trump lehnt Putins Angebot zu Uran-Deal mit Iran ab
  • Hisbollah-Chef: «Aufgeben ist keine Option»
  • USA entsenden 2000 Marines und Kriegsschiffe in den Nahen Osten
  • Iran und Hisbollah greifen Israel mit Raketen und Drohnen an
  • Iranischer Kleriker fordert Papst zu Verurteilung auf
  • USA setzen Kopfgeld auf iranische Führung aus

10vor10, 13.3.2026, 21:50 Uhr

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