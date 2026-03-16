Kreml verurteilt Tötung iranischer Anführer

Trauerzeremonie in Teheran für getöteten Laridschani

Israel genehmigt Tötung jedes ranghohen Vertreters des Iran

Israel Katz: Iranischer Geheimdienstminister Chatib getötet

Irans Geheimdienst geht gegen Opposition vor

Irans Aussenminister: Regierung ist trotz Tötungen weiter aktiv

Iran rechtfertigt Angriffe auf Golf-Staaten mit US-Truppenpräsenz

Iran richtet mutmasslichen Mossad-Spion hin

Berichte: Flammen an US-Botschaft im Irak nach Angriff