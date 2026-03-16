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Krieg in Nahost Iran bestätigt Tod von Basidsch-Kommandant Soleimani

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran bestätigt Tod von Basidsch-Kommandant Soleimani
  • Insider: Erneute Angriffe auf US-Ziele in Bagdad
  • UNO: Über 36'000 Palästinenser im Westjordanland vertrieben
  • Israels Armee: Greifen weiter Basidsch-Einheiten in Teheran an
  • Energieversorgung in der Schweiz sichergestellt
  • Israels Armeesprecher: Greifen Hisbollah mit Entschlossenheit an
  • Libanon: Zwei Soldaten bei israelischem Luftangriff getötet
  • Trump über Absage von Nato-Partnern verärgert
  • Netanjahu: «Gelegenheit, Schicksal selbst in die Hand zu nehmen»
  • Macron: Frankreich beteiligt sich nicht an Hormus-Öffnung

Tagesschau, 17.3.2026, 12:45 Uhr

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