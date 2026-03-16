- Der Iran bestätigt den Tod des Kommandanten der paramilitärischen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani. Israel hatte zuvor bereits erklärt, Soleimani getötet zu haben.
- US-Präsident Donald Trump kritisiert die Nato-Verbündeten für ihre Weigerung, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen.
- Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Laridschani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Iran bestätigt Tod von Basidsch-Kommandant Soleimani
- Insider: Erneute Angriffe auf US-Ziele in Bagdad
- UNO: Über 36'000 Palästinenser im Westjordanland vertrieben
- Israels Armee: Greifen weiter Basidsch-Einheiten in Teheran an
- Energieversorgung in der Schweiz sichergestellt
- Israels Armeesprecher: Greifen Hisbollah mit Entschlossenheit an
- Libanon: Zwei Soldaten bei israelischem Luftangriff getötet
- Trump über Absage von Nato-Partnern verärgert
- Netanjahu: «Gelegenheit, Schicksal selbst in die Hand zu nehmen»
- Macron: Frankreich beteiligt sich nicht an Hormus-Öffnung