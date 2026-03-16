- Nach dem Angriff auf das South-Pars-Gasfeld sind Flüssiggasanlagen in einem Industriegebiet in Katar bei einem iranischen Angriff schwer beschädigt worden.
- Irans Präsident Massud Peseschkian warnt nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur vor einer weiteren Eskalation.
- Der Iran hat mittlerweile den Tod von Geheimdienstminister Ismail Chatib, Sicherheitschef Ali Laridschani und Gholamresa Soleimani, dem Kommandanten der Basidsch-Miliz, bestätigt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Schiffe vor Katar und im Golf von Oman angegriffen
- Iranische Raketenangriffe und Hinrichtungen sorgen für Spannungen
- Erneute Angriffe auf Flüssiggasanlagen in Katar
- Israel: Erste Angriffe im Norden des Irans
- Saudi-Arabien: Iran isoliert sich mit seinem Verhalten weiter
- Vereinigte Arabische Emirate schliessen Öl- und Gasanlage
- Trump droht mit massivem Angriff auf Irans South-Pars-Gasfeld
- Katar meldet iranischen Angriff auf Industriegebiet
- Britische Behörde: Geschoss trifft Schiff nahe Hormus
- Katar verweist Mitarbeiter der iranischen Botschaft des Landes