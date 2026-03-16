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Krieg in Nahost Iran greift Flüssiggasanlage in Katar an – Trump droht Iran

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Themen in diesem Newsticker

  • Schiffe vor Katar und im Golf von Oman angegriffen
  • Iranische Raketenangriffe und Hinrichtungen sorgen für Spannungen
  • Erneute Angriffe auf Flüssiggasanlagen in Katar
  • Israel: Erste Angriffe im Norden des Irans
  • Saudi-Arabien: Iran isoliert sich mit seinem Verhalten weiter
  • Vereinigte Arabische Emirate schliessen Öl- und Gasanlage
  • Trump droht mit massivem Angriff auf Irans South-Pars-Gasfeld
  • Katar meldet iranischen Angriff auf Industriegebiet
  • Britische Behörde: Geschoss trifft Schiff nahe Hormus
  • Katar verweist Mitarbeiter der iranischen Botschaft des Landes

Tagesschau, 18.3.2026, 19:30 Uhr

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