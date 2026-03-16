Schiffe vor Katar und im Golf von Oman angegriffen

Iranische Raketenangriffe und Hinrichtungen sorgen für Spannungen

Erneute Angriffe auf Flüssiggasanlagen in Katar

Israel: Erste Angriffe im Norden des Irans

Saudi-Arabien: Iran isoliert sich mit seinem Verhalten weiter

Vereinigte Arabische Emirate schliessen Öl- und Gasanlage

Trump droht mit massivem Angriff auf Irans South-Pars-Gasfeld

Katar meldet iranischen Angriff auf Industriegebiet

Britische Behörde: Geschoss trifft Schiff nahe Hormus