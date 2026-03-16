- Der Iran hat den Tod des Sicherheitschefs Ali Laridschani sowie den Tod des Kommandanten der paramilitärischen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, bestätigt.
- Der Iran hat Israel in der Nacht erneut mit Raketen angegriffen – in Tel Aviv starben zwei Menschen. Israel seinerseits hat die libanesische Hauptstadt Beirut ins Visier genommen – dort wurden sechs Personen getötet.
- US-Präsident Donald Trump kritisiert die Nato-Verbündeten für ihre Weigerung, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Berichte: Flammen an US-Botschaft im Irak nach Angriff
- Tod des Sicherheitschefs: Wie wichtig war Ali Laridschani?
- Weitere Angriffe beider Kriegsparteien
- Iran droht mit Rache und feuert mit Streumunition
- Geschoss auf Gelände von iranischem Atomkraftwerk eingeschlagen
- Libanon meldet Tote bei israelischem Angriff in Beirut
- VAE-Botschafter in Berlin beteuert Recht auf Selbstverteidigung
- US-Streitkräfte: Angriffe auf Stellungen nahe Strasse von Hormus
- Israelische Medien: Tote bei Angriff nahe Tel Aviv
- Israel ruft zur Evakuierung der Stadt Tyros im Libanon auf