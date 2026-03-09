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Krieg in Nahost Irans Aussenminister: Modschtaba Chamenei bei bester Gesundheit

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Themen in diesem Newsticker

  • Drohnen- und Raketenangriffe auf Militärbasis am Flughafen Bagdad
  • Von der Leyen fordert Ende der Gewalt im Libanon
  • Iran sieht keinen Grund für Verhandlungen mit den USA
  • IEA: Mehr als 400 Millionen Barrel Öl aus Reserven in Kürze frei
  • Spanien verlegt Truppen aus dem Irak wegen Sicherheitslage
  • Aktivisten: Mehr als 3000 Kriegstote im Iran
  • Drohnenangriff auf US-italienische Basis in Kuwait
  • Zahl der Toten im Libanon steigt auf 850
  • Hisbollah greift israelische Luftwaffenbasis bei Tel Aviv an
  • Schulen im Iran bleiben bis Ende März geschlossen

10vor10, 13.3.2026, 21:50 Uhr

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