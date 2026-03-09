Drohnen- und Raketenangriffe auf Militärbasis am Flughafen Bagdad

Von der Leyen fordert Ende der Gewalt im Libanon

Iran sieht keinen Grund für Verhandlungen mit den USA

IEA: Mehr als 400 Millionen Barrel Öl aus Reserven in Kürze frei

Spanien verlegt Truppen aus dem Irak wegen Sicherheitslage

Aktivisten: Mehr als 3000 Kriegstote im Iran

Drohnenangriff auf US-italienische Basis in Kuwait

Zahl der Toten im Libanon steigt auf 850

Hisbollah greift israelische Luftwaffenbasis bei Tel Aviv an