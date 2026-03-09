- Der iranische Aussenminister hat Gerüchte über den Gesundheitszustand des neuen obersten Führers seines Landes, Modschtaba Chamenei, zurückgewiesen.
- Die Emirate melden erneuten Beschuss, einen Tag nachdem der Iran die Evakuierung drei grosser Häfen gefordert hatte.
- Nachdem der Bundesrat am Freitag entschieden hatte, den Krieg im Iran offiziell auch als solchen anzuerkennen, hat er grünes Licht für drei Überfluggesuche von US-Militärmaschinen gegeben.
- In einem Post auf seiner Plattform Truth Social hat der US-Präsident Donald Trump seine Hoffnung ausgedrückt, dass betroffene Staaten Kriegsschiffe entsenden würden, um die Strasse von Hormus zu sichern.
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