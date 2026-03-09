Spanien verlegt Truppen aus dem Irak wegen Sicherheitslage

Aktivisten: Mehr als 3000 Kriegstote im Iran

Drohnenangriff auf US-italienische Basis in Kuwait

Zahl der Toten im Libanon steigt auf 850

Hisbollah greift israelische Luftwaffenbasis bei Tel Aviv an

Schulen im Iran bleiben bis Ende März geschlossen

CNN: Israel rechnet mit drei weiteren Wochen Krieg gegen Iran

Hamas-Funktionär bei israelischem Luftangriff im Libanon getötet

Iran: «zahlreiche Beweise» für US-Angriffe aus Nahoststützpunkten