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Krieg in Nahost Irans Aussenminister: Modschtaba Chamenei in bester Gesundheit

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Themen in diesem Newsticker

  • Spanien verlegt Truppen aus dem Irak wegen Sicherheitslage
  • Aktivisten: Mehr als 3000 Kriegstote im Iran
  • Drohnenangriff auf US-italienische Basis in Kuwait
  • Zahl der Toten im Libanon steigt auf 850
  • Hisbollah greift israelische Luftwaffenbasis bei Tel Aviv an
  • Schulen im Iran bleiben bis Ende März geschlossen
  • CNN: Israel rechnet mit drei weiteren Wochen Krieg gegen Iran
  • Hamas-Funktionär bei israelischem Luftangriff im Libanon getötet
  • Iran: «zahlreiche Beweise» für US-Angriffe aus Nahoststützpunkten
  • Iran ruft zur Vermeidung von Eskalation auf

10vor10, 13.3.2026, 21:50 Uhr

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