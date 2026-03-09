- Nachdem der Bundesrat gestern entschieden hatte den Krieg im Iran offiziell auch als solchen anzuerkennen hat er heute grünes Licht für drei Überfluggesuche von US-Militärmaschinen gegeben.
- In einem Post auf seiner Plattform Truth Social hat der US-Präsident Donald Trump seine Hoffnung ausgedrückt, dass betroffene Staaten Kriegsschiffe entsenden würden um die Strasse von Hormus zu sichern.
- Die katarischen Behörden haben Bereiche von Doha evakuiert, in dem sich unter anderem Regierungsbüros sowie westliche Firmenstandorte befinden.
- Die USA bieten 10 Millionen Dollar für Informationen über iranische Führungspersönlichkeiten, darunter Mojtaba Chamenei und Mitglieder der Revolutionsgarden.
Themen in diesem Newsticker
- USA fordern Bürger auf, Irak sofort zu verlassen
- Israel meldet Erfolge gegen Hisbollah im Südlibanon
- Luftfahrtbehörde: Drohnenangriff auf Flughafen in Kuwait-Stadt
- Schweiz lehnt zwei Überflüge von US-Militärflugzeugen ab
- Israel: über 300 Verletzte seit Beginn des Krieges
- Iran fordert Nachbarländer zur Ausweisung von US-Truppen auf
- Iranische Agentur: 15 Tote bei Raketenangriff in Isfahan
- Iranischer Aussenminister: Alles gut bei neuestem Obersten Führer
- Israel meldet 400 Angriffswellen gegen Iran in zwei Wochen
- US-Botschaft in Bagdad ruft dazu auf den Irak zu verlassen