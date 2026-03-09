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Krieg in Nahost Israel meldet 400 Angriffswellen innert zwei Wochen

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Themen in diesem Newsticker

  • USA fordern Bürger auf, Irak sofort zu verlassen
  • Israel meldet Erfolge gegen Hisbollah im Südlibanon
  • Luftfahrtbehörde: Drohnenangriff auf Flughafen in Kuwait-Stadt
  • Schweiz lehnt zwei Überflüge von US-Militärflugzeugen ab
  • Israel: über 300 Verletzte seit Beginn des Krieges
  • Iran fordert Nachbarländer zur Ausweisung von US-Truppen auf
  • Iranische Agentur: 15 Tote bei Raketenangriff in Isfahan
  • Iranischer Aussenminister: Alles gut bei neuestem Obersten Führer
  • Israel meldet 400 Angriffswellen gegen Iran in zwei Wochen
  • US-Botschaft in Bagdad ruft dazu auf den Irak zu verlassen

10vor10, 13.3.2026, 21:50 Uhr

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