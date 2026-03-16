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Krieg in Nahost Israels Militär will Einsatz am Boden im Libanon ausweiten

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump wirft Iran KI-Desinformation im Krieg vor
  • Irak: Brand nach mutmasslichem Drohnenangriff in Bagdad
  • Kanada, Deutschland und Co. warnen vor Bodenoffensive im Libanon
  • Israels Militär will Einsatz am Boden im Libanon ausweiten
  • EU setzt neue Iran-Sanktionen in Kraft
  • UNO: Angriff auf Gefängnis im Juni 2025 war Kriegsverbrechen
  • China reagiert reserviert auf Trump-Forderung
  • Libanon meldet mehr als eine Million Vertriebene
  • Brand in Gebäude im Norden Israels nach Hisbollah-Angriff
  • Raketenangriff in Jerusalem trifft heilige Stätten

Tagesschau, 16.3.2026, 19:30 Uhr

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