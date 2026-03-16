- Israels Militär hat angekündigt den Einsatz von Bodentruppen im Libanon auszuweiten. Mehrere Staaten warnen in einer gemeinsamen Erklärung vor einer grossangelegten israelischen Bodenoffensive.
- Die Nato hat sich zurückhaltend zu den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einem Bündniseinsatz in der Meerenge zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel geäussert.
- Der Bund hat über die Lage im Nahen Osten und die Situation von Schweizer Staatsbürgern vor Ort informiert und gibt eine Million für Soforthilfe im Iran frei.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Trump wirft Iran KI-Desinformation im Krieg vor
- Irak: Brand nach mutmasslichem Drohnenangriff in Bagdad
- Kanada, Deutschland und Co. warnen vor Bodenoffensive im Libanon
- Israels Militär will Einsatz am Boden im Libanon ausweiten
- EU setzt neue Iran-Sanktionen in Kraft
- UNO: Angriff auf Gefängnis im Juni 2025 war Kriegsverbrechen
- China reagiert reserviert auf Trump-Forderung
- Libanon meldet mehr als eine Million Vertriebene
- Brand in Gebäude im Norden Israels nach Hisbollah-Angriff
- Raketenangriff in Jerusalem trifft heilige Stätten