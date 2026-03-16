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Krieg in Nahost Jetzt live: Vertreter des Bundes informieren zur Lage in Nahost

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Themen in diesem Newsticker

  • Medienkonferenz hat begonnen
  • In Kürze: Medienkonferenz des Bundes zur Lage vor Ort
  • Starmer und Wadephul zur Lage bei Meerenge: Kein Nato-Einsatz
  • Iran: Unbeteiligten Staaten ist Durchfahrt durch Meerenge erlaubt
  • Lage für Zivilbevölkerung im Libanon für Wadephul dramatisch
  • Schule bei Luftangriff im Zentraliran zerstört
  • Erneute Angriffe auf Teheran
  • Iran nimmt den Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» ins Visier
  • EU berät über Optionen bei Strasse von Hormus
  • Iranische Angriffe auf Saudi-Arabien und die Emirate

Tagesschau, 15.3.2026, 19:30 Uhr

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