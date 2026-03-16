Medienkonferenz hat begonnen

In Kürze: Medienkonferenz des Bundes zur Lage vor Ort

Starmer und Wadephul zur Lage bei Meerenge: Kein Nato-Einsatz

Iran: Unbeteiligten Staaten ist Durchfahrt durch Meerenge erlaubt

Lage für Zivilbevölkerung im Libanon für Wadephul dramatisch

Schule bei Luftangriff im Zentraliran zerstört

Erneute Angriffe auf Teheran

Iran nimmt den Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» ins Visier

EU berät über Optionen bei Strasse von Hormus