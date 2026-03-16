- Der Bund informiert über die Lage im Nahen Osten und die Situation von Schweizer Staatsbürgern vor Ort.
- Iranische Medien haben eine neue Angriffswelle in der Hauptstadt Teheran gemeldet. Es sei zu heftigen Explosionen gekommen.
- US-Präsident Donald Trump hat den Nato-Verbündeten deutlich gemacht, dass er im Gegenzug für die Hilfe der USA im Ukraine-Krieg ihre Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Strasse von Hormus erwartet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Medienkonferenz hat begonnen
- In Kürze: Medienkonferenz des Bundes zur Lage vor Ort
- Starmer und Wadephul zur Lage bei Meerenge: Kein Nato-Einsatz
- Iran: Unbeteiligten Staaten ist Durchfahrt durch Meerenge erlaubt
- Lage für Zivilbevölkerung im Libanon für Wadephul dramatisch
- Schule bei Luftangriff im Zentraliran zerstört
- Erneute Angriffe auf Teheran
- Iran nimmt den Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» ins Visier
- EU berät über Optionen bei Strasse von Hormus
- Iranische Angriffe auf Saudi-Arabien und die Emirate