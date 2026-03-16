- Frankreich wird sich Präsident Emmanuel Macron zufolge in der aktuellen Lage nicht an militärischen Einsätzen zur Öffnung der Strasse von Hormus beteiligen.
- US-Präsident Donald Trump kritisiert die Nato-Verbündeten für ihre Weigerung, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen.
- Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Laridschani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Trump über Absage von Nato-Partnern verärgert
- Netanjahu: «Gelegenheit, Schicksal selbst in die Hand zu nehmen»
- Macron: Frankreich beteiligt sich nicht an Hormus-Öffnung
- Iran: Kein Ende der Hormus-Blockade vor Kriegsende
- WFP: Iran-Krieg bedroht Versorgung von Millionen
- Protest gegen Iran-Krieg: Chef der US-Terrorabwehr tritt zurück
- Swiss verlängert Aussetzung der Flüge nach Tel Aviv
- US-Regierung: Verkehr durch Strasse von Hormus wird aufgenommen
- Iran feuert Raketen auf Israel – Israels Polizei ermittelt
- Griechenland gegen bilaterale Abkommen für Strasse von Hormus