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Krieg in Nahost Macron: Frankreich nicht an Hormus-Militäreinsatz beteiligt

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump über Absage von Nato-Partnern verärgert
  • Netanjahu: «Gelegenheit, Schicksal selbst in die Hand zu nehmen»
  • Macron: Frankreich beteiligt sich nicht an Hormus-Öffnung
  • Iran: Kein Ende der Hormus-Blockade vor Kriegsende
  • WFP: Iran-Krieg bedroht Versorgung von Millionen
  • Protest gegen Iran-Krieg: Chef der US-Terrorabwehr tritt zurück
  • Swiss verlängert Aussetzung der Flüge nach Tel Aviv
  • US-Regierung: Verkehr durch Strasse von Hormus wird aufgenommen
  • Iran feuert Raketen auf Israel – Israels Polizei ermittelt
  • Griechenland gegen bilaterale Abkommen für Strasse von Hormus

Tagesschau, 17.3.2026, 12:45 Uhr

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