- Irans Präsident Massud Peseschkian warnt nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur vor einer weiteren Eskalation.
- Der US-Geheimdienst geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die iranische Regierung trotz der andauernden Angriffe weiter arbeitsfähig ist.
- Katar hat Israel für einen Angriff auf Anlagen der iranischen Gasindustrie am grössten Gasfeld der Welt verantwortlich gemacht und diesen scharf verurteilt.
- Der Iran hat mittlerweile den Tod von Geheimdienstminister Ismail Chatib, Sicherheitschef Ali Laridschani und Gholamresa Soleimani, dem Kommandanten der Basidsch-Miliz, bestätigt.
- Israel hat seine Luftangriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut ausgeweitet. Dabei wurden am Mittwoch nach libanesischen Angaben mindestens zwölf Menschen getötet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
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