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Krieg in Nahost Nach Angriffen: Iran sieht «neue Eskalationsstufe»

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Themen in diesem Newsticker

  • Insider: Trump kippt Smog-Auflagen für Benzin
  • Erster Hisbollah-Angriff auf Südisrael seit Kriegsbeginn
  • Nach Angriffen: Iran sieht «neue Eskalationsstufe»
  • London beschafft mehr Lenkwaffen für Streitkräfte am Golf
  • Saudi-Arabien: Haben vier Raketen mit Ziel Riad abgefangen
  • Israel greift Tankstellen im Südlibanon an
  • 12 Tote bei schweren israelischen Angriffen auf Beirut
  • Iran-Krieg blockiert medizinische Hilfslieferungen
  • QatarEnergy meldet schwere Schäden nach Angriff auf Ras Laffan
  • Israel: Weitere Brücken über Litani-Fluss zerstört

Tagesschau, 18.3.2026, 19:30 Uhr

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