Von der Leyen: EU-Massnahmen bei Energie nur vorübergehend

Trump: Mehr als 7000 Ziele im Iran angegriffen

Laridschani bekräftigt Irans Widerstandskurs

EU schickt mehr als 450 Millionen Euro Hilfe in den Nahen Osten

IEA-Chef: Bei Bedarf könnten weitere Ölvorräte freigegeben werden

Israel weiter aus dem Iran unter Beschuss

Raketenbeschuss im Iran-Krieg hält an

Energieminister: Lage nach Drohnenangriff auf Zypern normalisiert

Glückskette ruft zu Spenden für den Libanon auf