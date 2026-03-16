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Krieg in Nahost Nato geht vorerst nicht auf Trump-Drohung ein

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Themen in diesem Newsticker

  • Von der Leyen: EU-Massnahmen bei Energie nur vorübergehend
  • Trump: Mehr als 7000 Ziele im Iran angegriffen
  • Laridschani bekräftigt Irans Widerstandskurs
  • EU schickt mehr als 450 Millionen Euro Hilfe in den Nahen Osten
  • IEA-Chef: Bei Bedarf könnten weitere Ölvorräte freigegeben werden
  • Israel weiter aus dem Iran unter Beschuss
  • Raketenbeschuss im Iran-Krieg hält an
  • Energieminister: Lage nach Drohnenangriff auf Zypern normalisiert
  • Glückskette ruft zu Spenden für den Libanon auf
  • Nato geht vorerst nicht auf Trump-Drohung ein

Tagesschau, 15.3.2026, 19:30 Uhr

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