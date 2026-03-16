Lage für Zivilbevölkerung im Libanon für Wadephul dramatisch

Schule bei Luftangriff im Zentraliran zerstört

Erneute Angriffe auf Teheran

Iran nimmt den Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» ins Visier

EU berät über Optionen bei Strasse von Hormus

Iranische Angriffe auf Saudi-Arabien und die Emirate

Nach Brand am Flughafen Dubai soll Flugverkehr wieder starten

Strasse von Hormus: Keine Marinen aus Canberra und Tokio

Israel startet begrenzte Bodenoffensive im Süden des Libanon