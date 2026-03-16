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Krieg in Nahost Neue Angriffe auf Iran – EU berät Optionen zur Strasse von Hormus

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Themen in diesem Newsticker

  • Lage für Zivilbevölkerung im Libanon für Wadephul dramatisch
  • Schule bei Luftangriff im Zentraliran zerstört
  • Erneute Angriffe auf Teheran
  • Iran nimmt den Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» ins Visier
  • EU berät über Optionen bei Strasse von Hormus
  • Iranische Angriffe auf Saudi-Arabien und die Emirate
  • Nach Brand am Flughafen Dubai soll Flugverkehr wieder starten
  • Strasse von Hormus: Keine Marinen aus Canberra und Tokio
  • Israel startet begrenzte Bodenoffensive im Süden des Libanon
  • Trump hilft im Ukraine-Krieg, wenn Öltransporte sicher sind

Tagesschau, 15.3.2026, 19:30 Uhr

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