- Der Iran sieht sich durch die Tötung von Sicherheitschef Ali Laridschani nicht in seiner Handlungsfähigkeit beeinträchtigt. Dies sagte Aussenminister Abbas Araghchi in einem Interview mit Al Jazeera.
- Der Iran hat den Tod des Sicherheitschefs Ali Laridschani sowie den Tod des Kommandanten der paramilitärischen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, bestätigt.
- US-Präsident Donald Trump kritisiert die Nato-Verbündeten für ihre Weigerung, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
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