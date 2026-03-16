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Krieg in Nahost Trump droht Nato und fordert Hilfe in Strasse von Hormus

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump hilft im Ukraine-Krieg, wenn Öltransporte sicher sind
  • Die Ereignisse der letzten Tage

Tagesschau, 15.3.2026, 19:30 Uhr

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