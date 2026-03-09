- In einem Post auf seiner Plattform Truth Social hat der US-Präsident Donald Trump seine Hoffnung ausgedrückt, dass betroffene Staaten Kriegsschiffe entsenden würden um die Strasse von Hormus zu sichern.
- Die katarischen Behörden haben Bereiche von Doha evakuiert, in dem sich unter anderem Regierungsbüros sowie westliche Firmenstandorte befinden.
- Gemäss US-Präsident Donald Trump haben die USA die iranische Insel Charg angegriffen – iranische Streitkräfte drohen derweil mit Gegenschlägen.
- Die USA bieten 10 Millionen Dollar für Informationen über iranische Führungspersönlichkeiten, darunter Mojtaba Chamenei und Mitglieder der Revolutionsgarden.
Themen in diesem Newsticker
- Libanon: Über 800 Tote im Libanon durch israelische Angriffe
- Bericht: baldiges Treffen zwischen Israel und Libanon geplant
- Iran droht mit Angriffen auf US-Unternehmen in der Region
- Guterres: Es gibt keine militärische Lösung für den Libanon
- Trump hofft auf Unterstützung bei der Strasse von Hormus
- Zwei Verletzte bei Raketenangriff aus Iran auf Südisrael
- Trump: Wenig Schaden an Flugzeugen bei Angriff in Saudi-Arabien
- Raketenangriffe aus Iran auf Israel gemeldet
- Israel fordert weitere Evakuierung von Vierteln in Beirut
- Reza Pahlavi erklärt Bereitschaft zur Führung des Iran