 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in Nahost Trump hofft auf internationale Unterstützung im Golf

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Libanon: Über 800 Tote im Libanon durch israelische Angriffe
  • Bericht: baldiges Treffen zwischen Israel und Libanon geplant
  • Iran droht mit Angriffen auf US-Unternehmen in der Region
  • Guterres: Es gibt keine militärische Lösung für den Libanon
  • Trump hofft auf Unterstützung bei der Strasse von Hormus
  • Zwei Verletzte bei Raketenangriff aus Iran auf Südisrael
  • Trump: Wenig Schaden an Flugzeugen bei Angriff in Saudi-Arabien
  • Raketenangriffe aus Iran auf Israel gemeldet
  • Israel fordert weitere Evakuierung von Vierteln in Beirut
  • Reza Pahlavi erklärt Bereitschaft zur Führung des Iran

10vor10, 13.3.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)