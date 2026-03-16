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Krieg in Nahost Trump: Werden nirgendwo Truppen einsetzen

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Themen in diesem Newsticker

  • UNO-Organisation: Evakuierungspläne für Strasse von Hormus
  • Grossbritannien verurteilt Irans Angriffe auf Katars Gasanlagen
  • Iran meldet Beschädigung von US-Kampfjet F-35
  • Iran: 178 Festnahmen wegen Spionagevorwürfen
  • Trump: Iran fast vollständig zerstört – Verteidigung von Hormus
  • Trump: Werden nirgendwo Truppen einsetzen
  • Israel: Raffinerien in Haifa getroffen – Keine schweren Schäden
  • Teheran: Reaktion auf Israel «nur ein Bruchteil» der Schlagkraft
  • Oman: USA haben Kontrolle über eigene Aussenpolitik verloren
  • Libanon: Über 1000 Tote durch Angriffe Israels seit Anfang März

Tagesschau, 18.3.2026, 19:30 Uhr

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