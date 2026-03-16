- Die USA werden Präsident Donald Trump zufolge nirgendwo Truppen einsetzen. Dies sagte er anlässlich eines Treffens mit der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi im Weissen Haus.
- Mehrere grosse europäische Staaten sowie Japan fordern den Iran auf, die faktische Sperrung der Strasse von Hormus zu beenden.
- Die Schäden an der weltweit grössten Gasaufbereitungsanlage «Pearl» von Shell und Qatar Energy werden noch untersucht. Der Angriff steht im Kontext der iranischen Vergeltung für Angriffe auf «South Pars».
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- UNO-Organisation: Evakuierungspläne für Strasse von Hormus
- Grossbritannien verurteilt Irans Angriffe auf Katars Gasanlagen
- Iran meldet Beschädigung von US-Kampfjet F-35
- Iran: 178 Festnahmen wegen Spionagevorwürfen
- Trump: Iran fast vollständig zerstört – Verteidigung von Hormus
- Trump: Werden nirgendwo Truppen einsetzen
- Israel: Raffinerien in Haifa getroffen – Keine schweren Schäden
- Teheran: Reaktion auf Israel «nur ein Bruchteil» der Schlagkraft
- Oman: USA haben Kontrolle über eigene Aussenpolitik verloren
- Libanon: Über 1000 Tote durch Angriffe Israels seit Anfang März