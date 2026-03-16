- Der US-Geheimdienst geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die iranische Regierung trotz der andauernden Angriffe weiter arbeitsfähig ist.
- Der Iran sieht sich durch die Tötung von Sicherheitschef Ali Laridschani nicht in seiner Handlungsfähigkeit beeinträchtigt. Dies sagte Aussenminister Abbas Araghchi in einem Interview mit Al Jazeera.
- Der Iran hat mittlerweile den Tod von Geheimdienstminister Ismail Chatib, Sicherheitschef Ali Laridschani und Gholamresa Soleimani, dem Kommandanten der Basidsch-Miliz, bestätigt.
- US-Präsident Donald Trump kritisiert die Nato-Verbündeten für ihre Weigerung, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- US-Geheimdienst: Regime im Iran scheint intakt zu sein
- IAEA: Status von neuer iranischer Atomanlage unbekannt
- WHO meldet über 2'300 zivile Tote im Iran-Krieg
- Iranischer Präsident bestätigt Tod von Ismail Chatib
- Wadephul warnt vor globalen Folgen des Iran-Kriegs
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- Kreml verurteilt Tötung iranischer Anführer