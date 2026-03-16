- Mehrere grosse europäische Staaten sowie Japan fordern den Iran auf, die faktische Sperrung der Strasse von Hormus zu beenden.
- Die Schäden an der weltweit grössten Gasaufbereitungsanlage «Pearl» von Shell und Qatar Energy werden noch untersucht. Der Angriff steht im Kontext der iranischen Vergeltung für Angriffe auf «South Pars».
- Nach dem Angriff auf das «South Pars»-Gasfeld sind Flüssiggasanlagen in einem Industriegebiet in Katar bei einem iranischen Angriff schwer beschädigt worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Raffinerien in Haifa getroffen – Keine schweren Schäden
- Teheran: Reaktion auf Israel «nur ein Bruchteil» der Schlagkraft
- Oman: USA haben Kontrolle über eigene Aussenpolitik verloren
- Libanon: Über 1000 Tote durch Angriffe Israels seit Anfang März
- Spaniens Regierungschef dankt Merz für Einstehen gegenüber Trump
- WTO warnt: Nahost-Konflikt bedroht Welthandel
- Grosse europäische Länder und Japan verurteilen Blockade am Golf
- Qatar Energy: Reparatur von Flüssiggasanlagen dauert bis 5 Jahre
- Medien: Trump billigte Israels Angriff auf iranisches Gasfeld
- Nato strebt Einigung zur Sicherung der Strasse von Hormus an