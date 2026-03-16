Israel: Raffinerien in Haifa getroffen – Keine schweren Schäden

Teheran: Reaktion auf Israel «nur ein Bruchteil» der Schlagkraft

Oman: USA haben Kontrolle über eigene Aussenpolitik verloren

Libanon: Über 1000 Tote durch Angriffe Israels seit Anfang März

Spaniens Regierungschef dankt Merz für Einstehen gegenüber Trump

WTO warnt: Nahost-Konflikt bedroht Welthandel

Grosse europäische Länder und Japan verurteilen Blockade am Golf

Qatar Energy: Reparatur von Flüssiggasanlagen dauert bis 5 Jahre

Medien: Trump billigte Israels Angriff auf iranisches Gasfeld