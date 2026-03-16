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Krieg in Nahost Westliche Industriestaaten verurteilen Blockade am Golf

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel: Raffinerien in Haifa getroffen – Keine schweren Schäden
  • Teheran: Reaktion auf Israel «nur ein Bruchteil» der Schlagkraft
  • Oman: USA haben Kontrolle über eigene Aussenpolitik verloren
  • Libanon: Über 1000 Tote durch Angriffe Israels seit Anfang März
  • Spaniens Regierungschef dankt Merz für Einstehen gegenüber Trump
  • WTO warnt: Nahost-Konflikt bedroht Welthandel
  • Grosse europäische Länder und Japan verurteilen Blockade am Golf
  • Qatar Energy: Reparatur von Flüssiggasanlagen dauert bis 5 Jahre
  • Medien: Trump billigte Israels Angriff auf iranisches Gasfeld
  • Nato strebt Einigung zur Sicherung der Strasse von Hormus an

Tagesschau, 18.3.2026, 19:30 Uhr

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