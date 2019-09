Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis hat vor einem neuen Krieg am Persischen Golf gewarnt.

Grund sind der Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien und dessen Folgen.

«Die Lage ist besorgniserregend», sagte Cassis in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Es brauche nur wenig, damit etwas noch Grösseres passiere. Er versuche, persönlich zu vermitteln.

Einzelheiten nannte Bundesrat Ignazio Cassis in dem Zeitungsinterview keine. Man sei auf verschiedenen Ebenen aktiv. Die Schweiz vermittelt im Rahmen eines Schutzmandats zwischen den USA und Iran. Dies, seit die beiden Länder 1980 ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen haben.

Keine Spekulation zu Angriff

Die Huthi-Rebellen hatten sich zu Angriffen auf Ölanlagen des saudiarabischen Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais am vergangenen Wochenende bekannt. Die Huthis werden im Bürgerkrieg in Jemen vom Iran unterstützt.

Die USA verdächtigen jedoch den Iran hinter der Attacke vom vergangenen Wochenende. Die Führung in Teheran bestreitet indes jede Verwicklung. In solch angespannten Situationen in der Welt könnten sehr rasch Kriege entstehen, sagte Cassis. Er wolle sich nicht an «Spekulationen über die Urheberschaft der Angriffe» beteiligen.